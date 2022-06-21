الأسير زكريا الزبيدي يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

علق الأسير زكريا الزبيدي، مساء اليوم الثلاثاء، إضرابه المفتوح عن الطعام عقب تعليق الأسير خليل عواودة إضرابه اليوم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في تصريح صحفي "إن الأسير زكريا الزبيدي من مخيم جنين علق إضرابه الذي شرع به إسنادًا للمعتقلين خليل عواودة ورائد ريان".

وعلّق الأسير المضرب خليل عواودة، اليوم الثلاثاء الموافق 21-6-2022، إضرابه المفتوح عن الطعام.

وقال نادي الأسير : "إن المعتقل خليل عواودة علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة 111 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، بعد وعود وتعهدات من الاحتلال بإنهاء اعتقاله".

وأوضح نادي الأسير أنّ عواودة وصل إلى مرحلة صحية خطيرة غير مسبوقة، حيث يقبع في مستشفى "أساف هروفيه"، وأن الأعراض الظاهرة عليه تشير إلى أنّ مخاطر صحية كبيرة أصابت جسده.

وأشار النادي أن المعتقل عواودة سطّر أسمى معاني الصمود، وواجه منظومة الاحتلال بمستوياتها المختلفة على مدار 111 يومًا، خلالها تعرض لكافة أشكال التّنكيل الممنهجة والسياسات التي من شأنها استهدافه جسديًا ونفسيًا، وتمكّن على مدار هذه المدة أن يحمل رسالته ورسالة رفاقه من المعتقلين الإداريين الذين يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال.

يذكر أن الأسير زكريا الزبيدي (45 عاما) والمحتجز حالياً بعزل سجن "أيالون" بظروف معيشية واعتقاليه صعبة، استمر في إضرابه الذي شرع به إسنادًا للمعتقلين خليل عواودة ورائد ريان 19 يوماً.