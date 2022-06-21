"هنية" يصل لبنان  على رأس وفد قيادي من حماس

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت على رأس وفدٍ قيادي من الحركة.

وأوضحت الحركة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هنية والوفد المرافق سيلتقي خلال زيارته عدداً من المسؤولين والقيادات اللبنانية، كما يلتقي قيادات الفصائل، وقيادات العمل الوطني والشعبي الفلسطيني، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والأخوّة بين الشعبين الفلسطيني واللبناني، والاطلاع على أوضاع شعبنا في المخيمات.

كما أوضحت أن إسماعيل هنية سيُلقي كلمة المقاومة الفلسطينية أمام المؤتمر "القومي الإسلامي" في دورته الـ 31 المنعقد في بيروت.