"داخلية غزة" تنشر كشف جديد للسفر عبر معبر رفح

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:18 م
21 يونيو 2022
معبر رفح
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أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن كشف جديد للسفر عبر معبر رفح البرى.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إنها ستصدر إعلاناً جديداً توضح فيه مواعيد السفر حسب طبيعة العمل بالمعبر للأسماء المدرجة في كشف السفر الجديد رقم (2022/26)". مبينة أن مواعيد اجراء فحص كورونا للمسافرين في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، ستكون على النحو الآتي:

- الأربعاء 6/22: فحص الحافلات (1-3).

- الخميس 6/23: فحص الحافلات (4-6).

- الأحد 6/26: فحص الحافلات (7-9).

- الإثنين 6/27: فحص الحافلة (10).

للاطلاع على الكشف  رقم (2022/26) اضغط هنــــــــــــــا

 

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