"داخلية غزة" تنشر كشف جديد للسفر عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن كشف جديد للسفر عبر معبر رفح البرى.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إنها ستصدر إعلاناً جديداً توضح فيه مواعيد السفر حسب طبيعة العمل بالمعبر للأسماء المدرجة في كشف السفر الجديد رقم (2022/26)". مبينة أن مواعيد اجراء فحص كورونا للمسافرين في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، ستكون على النحو الآتي:

- الأربعاء 6/22: فحص الحافلات (1-3).

- الخميس 6/23: فحص الحافلات (4-6).

- الأحد 6/26: فحص الحافلات (7-9).

- الإثنين 6/27: فحص الحافلة (10).

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