بوتين يكشف: صاروخ "سارمات" العابر للقارات سيدخل الخدمة نهاية العام

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن صاروخ "سارمات" الباليستي، العابر للقارات، سيدخل الخدمة نهاية العام الجاري.

وجاء ذلك خلال خطاب له أمام تخرج دفعة من التعليم العسكري، متعهداً بتعزيز قدرات الجيش الروسي.

وكانت قد اختبرت روسيا في أبريل/نيسان الماضي صاروخ "سارمات" ويلقب بـ"الشيطان 2"، للمرة الأولى، وحينها علق الرئيس الروسي على التجربة بالقول :"إنها ستدفع أولئك الذين يحاولون تهديد روسيا إلى التفكير مرتين".

ووصف بوتين هذا السلاح بـ"السلاح الفريد حقا" وهو "قادر على التغلب على جميع الوسائل الحديثة للدفاع المضاد للصواريخ"، فيما اعتبرت الولايات المتحدة أن التجربة الصاروخية "روتينية".

جدير ذكره أنه طور الاتحاد السوفيتي أول صاروخ باليستي عابر للقارات في الخمسينيات، ثم تلته الولايات المتحدة، بينما أنتجت الصين أول صواريخها الباليستية العابرة للقارات في السبعينيات.