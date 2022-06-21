الاحتلال يخطر مواطنا بهدم منزله و8 آخرين بوقف البناء شرق جنين

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أحد المواطنين إخطارا بهدم منزله، وثمانية أخرين من قرية جلبون شرق مدينة جنين، بوقف البناء.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب :" إن الاحتلال سلم المواطن خالد جمال أبو الرب إخطاراً بهدم منزله قيد الإنشاء وأمهله 96 ساعة، فيما سلمت المواطنين: الشقيقين حماد وحمودة فرحان أبو الرب، وأمير محمد أبو سيف، ومحمد محمود ياسين أبو الرب، وياسين أحمد أبو الرب، وأنس حسين أبو الرب، ورشيد نافع أبو الرب، ومحمود محمد أسعد أبو الرب إخطارات بوقف البناء في منازلهم".

وأضاف أبو الرب :"أن غالبية المنازل مسكونة منذ سنوات، متسائلاً "كيف يتم تسليم إخطارات وقف بناء والمنازل مسكونة"؟

وأشار إلى أن المجلس سيتوجه إلى المؤسسات الحقوقية من أجل وقف هذه القرارات.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت خلال الفترة الأخيرة من وتيرة هذهمها لمنازل المواطنين في مدينة جنين وفي أنحاء الضفة الغربية المحتلة.