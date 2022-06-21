سبب انتحار الشاب مصطفي توكل عن كربوي جامعة المنصورة..سبب كتابة منشور"أبويا مايمشيش في جنازتي"

سبب القاء الشاب المصري مصطفي توكل نفسه بسيارته من كوبري المنصورة..سبب كتابة منشور"أبويا مايمشيش في جنازتي"، أثار بوست الشاب المصري الذي ألقى بنفسه في كوبري جامعة المنصورة بسيارته مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض تداول الفيديو الخاصة بعملية القاء الشاب المصري نفسه من الكربري وأخرين عبروا عن حزنهم لهذا الحادث الصعب والمؤسف، لذلك وتماشياً مع عمليات البحث التي تجرى عبر محرك البحث قوقل خلال الدقائق الماضية عن تفاصيل حادثة القاء شاب مصري بنفسه من أعلى كوبري جامعة المنصورة بسيارته، سنخصص لكم في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن التفاصيل التي دفعت الشاب المصري لإلقاء نفسه عبر كوبري جامعة المنصورة بسيارته.

أبويا مايمشيش في جنازتي.. شاب يقفز بسيارته من أعلى كوبري المنصورة

وفي تفاصيل حادثة كربري جامعة المنصورة، ففي البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا بسقوط سيارة في مياه النيل من أعلى كوبري المنصورة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثة "مصطفى ت" وبعمل التحريات تبين أن المتوفى أقدم على إنهاء حياته بسبب خلافات مع والده ولا شبهة جنائية في الواقعة

كما تبين بالفحص تداول المتوفى لبوستات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يفيد فيها إقدامه على الانتحار ويطلب عدم حضور والده لجنازته؛ جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وعلى أصر ذلك تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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سبب كتابة منشور: أبويا مايمشيش في جنازتي

"مصطفى توكل" والذي تداول رواد مواقع التواصل اسمه وهو ضحية حادثة كوبري جامعة المنصورة بسيارته، فقد أقدم الشاب مصطفي على التخلص من حياته بإلقاء نفسه بسيارته من أعلى كوبرى جامعة المنصورة وكتب على صفحته الشخصية على «فيسبوك»، «أشوفكم بخير وأبقو افتكروني وأبويا مش يمشي في جنازتي بالله عليكم"، وكان الشاب قد كتب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منذ قليل، «أشوفكم بخير وابقو افتكرونى وأبويا ميمشيش في جنازتي»، كما كتب منشورا آخر "عامة أنا على حافة الانتحار".





#نيرة_أشرف

سيارة الشاب المنتحر#مصطفي_توكل

من اعلي كوبري بالمنصورة منذ ساعة

ياااارب انت اعلم به وبحاله ال وصله للحظة دى

😭😭 pic.twitter.com/Mfh6nCAYPs — 🎀🇪🇬şค๓ค✍️ן๏ยгภคlเรt🇱🇧✪⁦ (@Samalovers) June 21, 2022

أبويا مايمشيش في جنازتي

وفي مقالنا الذي حمل عنوان سبب القاء المصري مصطفي توكل نفسه بسيارته من أعلى كوبري المنصورة..سبب كتابة منشور"أبويا مايمشيش في جنازتي"، سنرفق لكم مقطع فيديو جديد يكشف لكم تفاصيل جديدة عن الأسباب التي دفعت مصطفي توكل على القاء نفسه بسيارته عبر كوبري جامعة المنصورة، خاصة وأن عمليات البحث عن هذا الأمر ذادت خلال الساعات الماضية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي ومصر بشكل خاصة

فيديو جديد لحادثة كوبري جامعة المنصورة

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، فقد تلقى اللواء سيد سلطان مدير امن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية، يفيد بقفز شاب بسيارته من أعلى كوبرى جامعة المنصورة، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن السيارة "شيفروليه" بيضاء، تحمل لوحات "د. ي. أ. 3541"، وتم انتشال جثة قائدها يدعى "مصطفى. م. ت."

وكان الشاب قد كتب على صفحته الخاصة على "فيسبوك"، قبل وفاته بساعات قليلة، "أشوفكم بخير وابقوا افتكرونى وأبويا ميمشيش في جنازتي"، كما كتب منشورا آخر "عامة أنا على حافة الانتحار".

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سبب انتحار الشاب مصطفي توكل من كربوي جامعة المنصورة

سبب منشور أبويا مايمشيش في جنازتي

ووفقا لأحد أصدقاء الشاب المصري مصطفي توكل فأن مصطفى هو من كان يقود السيارة، وقرر انهاء حياته لخلاف مع والده حيث رفض زواجه من فتاه يحبها، لذلك طالب عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" أنه أبوه ما مايمشيش في جنازته".

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