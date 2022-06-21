أمير قطر: ارتفاع أسعار الطاقة لا يدوم ولا يستمر للأبد

أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن "ارتفاع أسعار الطاقة لا يدوم ولا يستمر للأبد".

وقال خلال كلمته بافتتاح منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية: نحن ندرك أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يدوم ولا يستمر للأبد، فقد عشنا فترات طويلة كانت فيها أسعار الطاقة منخفضة، ولم يعوضنا عن هذا الانخفاض سوى السياسات الرشيدة والتوفير في مراحل ارتفاع الأسعار لغرض الاستثمار وتنويع مصادر الدخل".

وتابع أمير قطر أن "التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر إلى حوالي 4.9 في المئة عام 2022، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتأثير الإيجابي للسياسات والإجراءات التي اعتمدتها الدولة بهدف دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الإنتاج والتكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية".

ولفت إلى أنه "في مجال التنويع الاقتصادي، تم إجراء بعض التعديلات التشريعية لتيسير المعاملات التجارية، وتعزيز المنافسة، وحماية المستهلك، وتشجيع القطاع الصناعي والتكنولوجي، ودعم تنافسية المنتجات الوطنية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بتملك 100 بالمئة من رأس مال الشركات".

وأضاف أن "هذه الجهود أفضت إلى ارتفاع حجم الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع خلال العام 2021 بنسبة 27 بالمئة مقارنة بالعام 2020، ونأمل أن يستمر هذا النمو في الارتفاع في السنوات القادمة وفق الخطط الموضوعة".

وشدد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته على أن "دعم الاقتصاد والاستثمار والابتكار بالتوازي مع تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وحفظ السلام، هو السبيل لبناء القدرات اللازمة لتجاوز الأزمات والتغلب على التحديات التي تواجه الإنسانية جمعاء مثل خطر الأوبئة والتغير المناخي ،الذي يعد واحدا من أخطر التحديات التي نشهدها في عصرنا".

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، افتتح اليوم الثلاثاء منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع "بلومبرغ" تحت شعار "تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي"، إذ تستضيف الدوحة النسخة الثانية للمنتدى والذي ستسمر فعالياته لثلاثة أيام، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء وقادة الدول والشخصيات الرسمية وكبار المسؤولين، وصُناع القرار، وأكثر من 500 من قادة الأعمال حول العالم، ويستقطب المنتدى أكثر من 75 متحدثا رئيسيا.ش