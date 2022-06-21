فيديو جديد : تفاصيل جديدة بشأن مقتل طالبة بمحيط جامعة المنصورة ، تتواصل ردود الأفعال والتسريبات ، بشان مقتل طالبة بمحيط جامعة المنصورة ، التي أثارت ضجة كبيرة جراء الصدمة التي وقعت وسط جامعة المنصورة امام مراي الطلبة ن لتكون الجريمة الابشع منذ سنوات ، وكالة "فلسطين اليوم" تتابع التفاصيل الجديدة بشأن مقتل طالبة بمحيط جامعة المنصورة.

مدينة المنصورة، شهدت جريمة بشعة صباح اليوم بعدما قام طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة بطعن زميلته بسكين وذبحها قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به.

مشاعر الغضب والحزن سيطرت على أسرة الطالبة نيرة أشرف عبد القادر، من منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى، والتي قُتلت ذبحًا على يد زميل لها أمام جامعة المنصورة، وذلك أثناء انتظارهم أمام مشرحة المستشفى الدولي لاستلام جثمانها عقب انتهاء تشريحه بأمر النيابة.

فيديو جديد ..تفاصيل جديدة بشأن مقتل طالبة بمحيط جامعة المنصورة

زوجة عم الضحية في أمام المشرحة: "بنتنا كانت في طريقها لأداء الامتحان ولم يتوقع أحد أن يتعرض لها زميلها بأي أذى.. راحت الامتحان رجعتلنا جثة".

كانت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية شهدت جريمة بشعة، صباح اليوم الإثنين، بطعن طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة، زميلته بسكين ثم ذبحها، قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به، أمام بوابة الجامعة.

والضحية تدعى"نيرة.أ.م" طالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة، ومقيمة بقرية تتبع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والمتهم "م.ع" 21 سنة، طالب في نفس الكلية، ويقيم بإحدى قرى نفس المركز الذي تنتمي له الفتاة.

من هي نيرة اشرف ضحية جامعة المنصورة

نيرة اشرف شاهد فيديو ضحية جامعة المنصورة من هي نيرة اشرف شاهد بالفيديو ضحية جامعة المنصورة و من هو محمد عادل زميل طالبة المنصورة ، واقعة جديدة قد هزت ارجاء مدينة المنصورة في الوقت الحالي ، يأتي ذلك بعدما ظهر طالب يسمي محمد عادل قد قام بقتل زميلته نيرة اشرف وذلك عن طريق استخدام سكين وسط الشارع وامام المارة بالتحديد امام بوابة جامعة المنصورة ، مما ادي الي مصرعها في الحال ، وطالب عدد كبير من المواطنين بضرورة القبض علية في اسرع وقت ممكن والعمل علي اللقاء في السجن ، واقصاء اشد العقاب علية لما قام بفعلة ، وعبر موقع اقرأ نيوز سنضع لكم بعض التفاصيل عن ذلك الخبر.

فيديو جديد ..تفاصيل جديدة بشأن مقتل طالبة بمحيط جامعة المنصورة

بدات ذلك القصة حينما نزل كل منهما من المكروباص وفورا نزولهما امام جامعة المنصورة ، وقعت بينهم مشادة كلامية ، وقام بعد ذلك الطالب محمد عادل باخراج السكينة ثم طعنها طعنتين نافذتين بالبطن ، ثم بعد ذلك استكمل احد شهود العيان الخبر واشار ان المتهم لاحظ وجود عدد كبير من افراد الامن بجوارة ، وقد تمكنوا في التقدم الية بأسرع وقت ممكن فأقدم على الإمساك برقبة المجني عليه وذبحها، ما أحدث بها نزيفًا أدى إلى مصرعها على الفور، ذلك الامر الذي اثار ضجة كبيرة جدا علي مواقع التواصل الاجتماعي.

من هي نيرة اشرف طالبة جامعة المنصورة؟

طالبة بجامعة المنصورة تدرس في كلية الآداب الفرقة الثالثة في قسم الاجتماع، مواليد محافظة الغربية، يتابعها على صفحتها على موقع تبادل الصور «إنستجرام» ما يقرب من 16 ألف متابع.