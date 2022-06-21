"ليبرمان": الهدف الأساسي منع عودة "نتنياهو" إلى الحكم

أعلن رئيس حزب "يسرائيل بيتينا" ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، أن الائتلاف سيرفق بمشروع قانون حل الكنيست، غداً، مشروع قانون يمنع متهما بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة، في إشارة إلى رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو .