"ليبرمان": الهدف الأساسي منع عودة "نتنياهو" إلى الحكم

أعلن رئيس حزب "يسرائيل بيتينا" ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، أن الائتلاف سيرفق بمشروع قانون حل الكنيست، غداً، مشروع قانون يمنع متهما بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة، في إشارة إلى رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو.
ونفى ليبرمان، إمكانية نجاح محاولة المعارضة بمنع الانتخابات وتشكيل حكومة بديلة خلال ولاية الكنيست الحالية، معتبراً أنه لو أن نتنياهو مهتم فعلاً بدولة "إسرائيل"، وبالمعسكر القومي وبحزبه، لتنازل عن رئاسة الليكود، وتنحى إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية ضده.
واتهم ليبرمان، نتنياهو بأنه السبب بالذهاب إلى الانتخابات، قائلاً: "هذه نتيجة للدسائس والأكاذيب والتآمر من جانب شخص واحد، اسمه بنيامين نتنياهو، وانعدام الاستقرار السياسي يضر بالمجتمع والاقتصاد والأمن".
ويُشار إلى في الوقت نفسه سيشكل الليكود حكومة مستقرة لفترة طويلة على طهارة اليمين؛ لكن من يهتم قبل أي شيء بنفسه وعائلته، فإن باقي المصالح لا علاقة لها بالواقع".