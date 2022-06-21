"استطلاع اسرائيلي": في الانتخبات القادمة.. 36 مقعداً "لليكود" ولا إمكانية للمعسكرين لتشكيل الحكومة

أظهر استطلاع للرأي نشرته وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد إمكانية لأي من المعسكرين في "إسرائيل" لتشكيل الحكومة بعد انتخابات الكنيست في 25 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، علما أنه لم تحدث تغييرات واسعة وجذرية على الخريطة السياسية الحزبية.

وجاء الاستطلاع عقب الإعلان من قبل رئيس الحكومة "الإسرائيلية"، نفتالي بينيت ووزير الخارجية، يائير لبيد، على الاتفاق فيما بينهما على حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة هي الخامسة بغضون 3 سنوات.

وقالت إذاعة "راديو 103" العبري :"أظهر الاستطلاع حصول حزب الليكود على 36 مقعدا، لكن دون أن يتمكن رئيس الحزب بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة، كما أنه ليس لدى المعسكر المعارض لنتنياهو القدرة على تشكيل حكومة".

كما أظهر الاستطلاع بأن المعسكر الداعم لنتنياهو سيحصل على 59 مقعدا. وبحسب نتائج الاستطلاع، حصل الليكود على 36 مقعدا، فيما حصل تحالف "الصهيونية الدينية" على 10 مقاعد، وشاس 7 مقاعد و"يهدوت هتوراة" 6 مقاعد.

وبين الاستطلاع تصاعد طفيف بقوة حزب الليكود وكذلك في قوة حزب "يمينا"، وتحالف "الصهيونية الدينية"، فيما حافظت مختلف الأحزاب باستثناء "ميرتس" على قوتها مقارنة باستطلاعات الرأي السابقة.

وفي الجانب الآخر من الخارطة السياسية، حصل ما يسمى "معسكر التغيير" على 55 مقعدا دون أن يتمكن "ميرتس" من تجاوز نسبة الحسم.

جدير ذكره أنه توزعت المقاعد خلال الاستطلاع على النحو التالي :"يش عتيد" حصل على 20 مقعدا، حزب العمل 7 مقاعد، و"كاحول لافان" 8 مقاعد، وحزب "يمينا" 7 مقاعد، و"يسرائيل بيتنو" 5 مقاعد، و"تكفا حدشاه" 4 مقاعد، والقائمة الموحدة 4 مقاعد، بينما القائمة المشتركة التي لا تنتمي إلى أي من المعسكرين حصلت على 6 مقاعد.