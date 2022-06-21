أجمل رسائل تهنئة بعيد الأضحى 2022، ويبحث الكثير من الناس عن رسائل التهنئة بعيد الأضحى 2022، وخاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك والذي يعد من أهم وأكبر الأعياد الخاصة بالمسلمين، ونتيجة لكثرة البحث عن رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك، قررنا كتابة هذا المقال.

أجمل رسائل تهنئة بعيد الأضحى 2022

أجمل كلام عن عيد الأضحى، وفي زحام الأعوام يمضي عام تلو عام وفي كل عام حقائق وأحلام وحلمي أن أراك بخير في كل عام.

كلماتي تتعثر خجلاً، وتقول لك بحب ليس يخفى تقبل الله طاعتك وأتم بالعيد فرحتك.

كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، وكل عام وهمتك للجنة تكبر.

أتمنى لكم عيد سعيد بالصحة والعافية.

أجمل رسائل تهنئة بعيد الأضحى 2022

أجمل كلام عن عيد الأضحى

جعل الله فجر يوم العيد نوراً، وظهره سروراً، وعصره استبشاراً، ومغربه غفراناً، وجعل لكم دعوة لا تُرد، ووهبكم رزقاً لا يُعدّ، وفتح لكم باباً في الجنة لا يُسَدّ وكل عام وأنتم بخير.

للكلمة ردود، وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلك تهنئة بلا حدود.

أدعو من أقسم بالفجر والليالي العشر أن يسعدك مدى الدهر ويشفع فيك محمد عند الحشر، ويبارك لك في شهر النحر وكل عام وأنت بخير.

باقة أزهار وورود، وسلة بخور وعود، والعيد عليكم يعود، وكل عام وأنتم بخير.

أجمل رسائل تهنئة بعيد الأضحى 2022

رضي الله عنك، وأرضاك، وهداك، وأغناك، وعافاك، وشفاك، ووفقك لخير الدعاء، وأجاب لك الرجاء، وأحبك بلا ابتلاء وجعلك ساعياً للخير مؤثراً في الغير وكل عام وأنت بخير.

روح وريحان نثرته لأحباب الرحمن أسأل الله أن يشملكم بالغفران، وأن يجعل بسمتكم عادة، وحديثكم عبادة، وحجكم سعادة، وخاتمتكم شهادة.

إلى من قطف الابتسامة وطبعها على أحزاني، إلى من علمني هندسة العبارة، وكسر حواجز قلمي إليك أرسل تهنئتي قبل كل البشر كل عام وأنت بخير.