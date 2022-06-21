اعتقال خلية تعمل لصالح "الموساد" جنوب شرق إيران

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال خلية تجسس تعمل لصالح "الموساد الإسرائيلي" جنوب شرق إيران.

وقالت وكالة إرنا الإيرانية :"تم اعتقال خلية تجسس تعمل لصالح "الموساد الإسرائيلي" في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران".

وأضافت الوكالة :"بإن عملية الاعتقال تمت بعد مراقبتها لـ 8 أشهر تبين خلالها أنها تخطط لاغتيال علماء نوويين".

ويُشار إلى أن عمليات اغتيال نفذتها "إسرائيل" استهدفت مؤخراً قادة في حرس الثورة الإيرانية، ما جعل ايران تحاول استهداف "الإسرائيليين" في تركيا حسب مزاعم صهيونية.