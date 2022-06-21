 سبب انهيار الدولار أمام الروبل الروسي

انخفض سعر صرف الدولار في بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء 21/1/2022، إلى الحد الأدنى منذ يونيو/حزيران 2015، وفقا لبيانات التداول.

في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أوضح خبير العلوم الاقتصادية، فلاديمير غريغورييف، أن سعر الصرف يتأثر بالتغيرات في الميزان التجاري عموما.

وأضاف: "الآن يتم تحديد كل شيء من خلال الميزان التجاري، أي نسبة الصادرات والواردات. على الرغم من العقوبات، فإن صادرات روسيا كبيرة جدا، لأن تكلفة الطاقة، على سبيل المثال، الغاز، قد زادت. لكن انخفضت وارداتنا بشكل خطير للغاية، لأن بعض السلع قد تم فرض عقوبات عليها، وبعض البضائع تصل بكميات أقل. ما أدى إلى حقيقة أن المستوردين ببساطة لا يشترون الدولار".

يعتقد الخبير الاقتصادي أن عدم استقرار أسعار الصرف قد يؤدي أيضا إلى حقيقة أن الدولار قد ينخفض إلى 35 روبلا.

وتابع: "ربما من الناحية الافتراضية، يجدر التحضير لمعدل 35 روبلا لكل دولار. في أوائل أبريل/نيسان، توقعت أن يصل سعر صرف الدولار إلى نطاق 67-70 روبل. كما نرى، تغيرت الكثير من التفاصيل منذ ذلك الحين".

وفقا للبيانات في الساعة 10:09 بتوقيت موسكو (07:09 بتوقيت غرينيتش)، اليوم الثلاثاء، خسر سعر صرف الدولار 1.17% من قيمته، لينخفض إلى 54.98 روبل.