الأسير "محمد العارضة" أحد أبطال نفق الحرية  يواجه إجراءات تعسفية في عزل "إيشل"

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين معتز شقيرات، اليوم الثلاثاء 21/6/2022: "إن المعتقل محمد العارضة يشتكي من تشديد الإجراءات عليه من قبل إدارة المعتقل، ومن المعاملة السيئة من قبل السجانين في قسم عزل "معتقل ايشل"، سيما عند الخروج من الزنزانة لزيارة المحامي".

وأوضح الأسير العارضة (40 عاما) وهو من بلدة عرابة جنوب جنين، لمحامي الهيئة شقيرات أنه بالأمس كان لديه زيارة محامي وعند العودة تم وضعه بغرفة الانتظار أكثر من نصف ساعة لتفتيشه، بدون أي مبرر يستدعي لذلك.

وأضاف شقيرات، أن العارضة يتعرض للعديد من الإجراءات التعسفية، والانتقامية من قبل إدارة السجون الإسرائيلية في مقدمتها عزله بظروف حياتية واعتقالية سيئة، كما تتعمد إدارة السجن استفزازه ومنعه من إخراج الدفتر والقلم في كل مرة يخرج فيها من غرفة العزل، وقامت بالاستيلاء