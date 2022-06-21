القيادي المدلل: الشعب الفلسطيني يعيش أطول حالة لجوء في التاريخ

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:13 ص
21 يونيو 2022
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قال القيادي أحمد المدلل مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: "إن الشعب الفلسطيني يعيش مأساة اللجوء منذ أربعة وسبعين عاماً، ليسجل أطول حالة لجوء في التاريخ".

ورفض القيادي المدلل في تصريح صحفي لمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أن تتعرض الشعوب الحرة للنكبة التي تعرض لها ولا تزال حاضرة في حياة الفلسطيني بكافة تفاصيلها من لجوء وقتل واعتقال وتهويد وحصار .

وأضاف: من المعيب على المجتمع الدولي الذي يدّعي التحضر والديمقراطية وحق تقرير المصير أن يبقى صامتا، بل مشاركاً في استمرار حالة اللجوء التي يعيشها الفلسطيني بدعم الاحتلال الصهيوني الغاصب الذي يمارس أفظع جرائم يندى لها جبين الإنسانية".

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