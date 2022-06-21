الاحتلال يعتقل أحد قادة الجهاد في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، المحرر خليل الخاروف (50 عاماً)، أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي في بلدة إذنا جنوب غرب الخليل.

وأفادت مصادر خاصة، أن قوات صهيونية اعتقلت القيادي الخاروف خلال عمليات مداهمة وتفتيش، طالت مدينة الخليل وعدداً من مدن الضفة الغربية المحتلة.

والقيادي الخاروف تعرض للاعتقال في شهر إبريل/ نيسان من العام الحالي، قبل أن تطلق سراحه وتحذيره من المشاركة في فعاليات إسناد الأسير المجاهد خليل عواودة المضرب عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري.

وكان القيادي الخاروف قد أمضى أكثر من ثمانية سنوات في سجون الاحتلال، أغلبها في الاعتقال الإداري، وهو متزوج ولديه خمسة أبناء، ويعمل مدرساً للتربية الإسلامية في مدارس اذنا بالخليل.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم أكثر من 20 فلسطينياً من مناطق مختلفة في محافظات الضفة الغربية المحتلة، من بينهم الشيخ المحرر يوسف محمد غوانمة من مخيم الجلزون شرق محافظة رام الله.