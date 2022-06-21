ليفاندوفسكي يرفض رغبة بايرن ميونخ

أفادت وسائل إعلام أجنبية، بأن بايرن ميونخ الألماني يرغب في الإبقاء على خدمات نجمه الهولندي، روبرت ليفاندوفسكي، الذي طلب الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان قد أبدى برشلونة الإسباني اهتمامه بالتعاقد مع ليفاندوفسكي هذا الصيف، فيما أشارت تقارير صحفية إلى تفاوض كافة الأطراف من أجل إنجاز الصفقة.

وكشفت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، عن سفر حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي البافاري، إلى جزيرة مايوركا لمقابلة ليفاندوفسكي ووكيله الأربعاء الماضي.

ويُشار إلى أنه جاءت تلك الرحلة بعد سفر حميديتش إلى إنجلترا لإنجاز صفقة السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول.

وحاول حميديتش إقناع الدولي البولندي بالاستمرار في ميونخ، إصرارا من النادي على إلزامه بإكمال عقده الممتد حتى صيف 2023.

بالرغم من ذلك، أكدت الشبكة، أن محاولات حميديتش لم تغير في الأمر شيئا، حيث لا يزال أفضل لاعب في العالم راغبا في مغادرة ملعب أليانز أرينا والانتقال للبارشا.

جدير ذكره أنه يستعد مسؤولو برشلونة لإقناع بايرن بالموافقة على رحيل اللاعب، عبر العودة بعرض أفضل بعد رفض العملاق البافاري عرضه الأول البالغ 32 مليون يورو.