وفاة الكاتب والروائي الكبير غريب عسقلاني

توفى في مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، الكاتب والروائي الفلسطيني الكبير غريب عسقلاني، عن عمر يناهز 74 عاما.

ويُشار إلى أنه ولد الروائي عسقلاني بتاريخ 4-4-1948، واسمه الحقيقي إبراهيم عبد الجبار الزنط، واختار اسمه الأدبي لأنه ولد في مدينة عسقلان، لذا فهو عسقلاني، وغريب لأنه هجر مع أسرته أثناء النكبة.

وكان قد حصل عسقلاني على بكالوريوس العلوم الزراعية من جامعة الإسكندرية عام 1969، ودبلوم في الدراسات الإسلامية من القاهرة عام 1983، وعمل مديرا للإبداع الأدبي في وزارة الثقافة الفلسطينية حتى تقاعده عام 2004، وكان عضوا مؤسساً في اتحاد الكتاب الفلسطينيين في القدس وغزة.

وكتب عسقلاني الرواية والقصة القصيرة والمقالة الأدبية، ونشر أعماله في الدوريات العربية، وتُرجمت بعض قصصه القصيرة لعدة لغات، وحاز على جائزة القصة القصيرة من جامعة بيت لحم1977، وجائزة القصة القصيرة من اتحاد كتاب فلسطين عام 1992، ونشر عددا كبيرا من الروايات والمجموعات القصصية

جدير ذكره أنه عمل عسقلاني مهندسا زراعيا، ومعلما في المدارس الثانوية، وقلده الرئيس محمود عباس وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى الابتكار" عام 2016.