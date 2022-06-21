أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا في "إسرائيل"

توفي 3 أشخاص، أمس الإثنين، تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا، فيما أصيب 10692 شخصاً في "إسرائيل".

ويُشار إلى أن ذلك جاء في وقت واصلت الإصابات الخطيرة كما الحالات التي بحاجة إلى تسرير بالارتفاع.

وأعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا، حيث شخصت منذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة صباحا 982 إصابة جديدة، وبذلك ارتفعت الإصابات النشطة إلى 60622 حالة نشطة.

وأوضحت الوزارة، بأنه بلغ الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا 4250451 إصابة، بينما بلغ الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا 10911 حالة وفاة، وذلك منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020.

ومع الارتفاع المتواصل بالعدوى، لوحظ الارتفاع المتدرج في عدد الحالات التي بحاجة إلى تسرير وإلى رعاية صحية، إذ أوصت وزارة الصحة "الإسرائيلية" المستشفيات الاستعداد والتحضير لافتتاح أقسام كورونا من جديد.

جدير ذكره أنه بغضون 10 أيام، تضاعف عدد الحالات التي بحاجة إلى تسرير وكذلك عدد الإصابات الخطيرة، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 643 مصابا، بينهم 180 بحالة خطيرة، و36 مصابا بحالة خطيرة جدا، بينما 37 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت الحالة المرضية لـ311 مصابا بالطفيفة.