فضيحة للسلطة : ألف موظف من السلطة في غزة حصلوا على تصاريح عمل في "إسرائيل" على حساب العمال

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي اليوم الثلاثاء 21/6/2022 ، أن حصول ألف موظف من السلطة على تصاريح عمال جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة من الجرائم التي توجهها السلطة لغزة؛ رغم مماطلة الاحتلال، وتأتي ضربة للعمال من الشؤون المدنية والسلطة الفلسطينية عبر استصدار تصاريح لشراء ذمم قيادات فتحاوية داخل غزة.

وقال العمصي: "هذه جريمة لا بد أن يحاسب عليها كل من يثبت له ضلع في هذا الامر ، مشيراً الى ان 92 ألف عامل سجلوا للتصاريح بغزة، وفي النهاية خرجت لموظفي السلطة.

وطالب العمصي اللجنة الإدارية في غزة بسحب هذه التصاريح، ومحاسبة الأشخاص المتورطين مشدداً على ضرورة فضح أصحاب هذه الجريمة والشعب كله يطالب بذلك.

وأشار الى ان العامل المحاصر منذ 16 عاماً ينتظر نصف فرصة عمل، ولا يجوز لأحد أن يستولي عليه، و يكفي العامل مماطلة الاحتلال، لتأتي السلطة والقائمين عليها لتصدر تصاريح شراء ذمم ورشاوي.