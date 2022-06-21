ما هو سبب تأخير صرف المنحة القطريةلشهر يونيو الحالي؟

ما هو سبب تأخير صرف المنحة القطرية لشهر يونيو، ويعاني الكثير من المستفيدين من المنحقة القطرية التي تصرف لصاح العمال والأسر المتعففة من تأخر صرف المنحة القطرية الـ 100 دولار والتي يعتاش الكثير من الفلسطينيين عليها في قطاع غزة، حيث شعر المستفيدون من المنحة القطرية 100 دولار شهر يونيو 2022، بالضجر نتيجة تأخر صرف الدفعة النقدية القطرية لشهر 6 الجاري، وذلك زادت عمليات البحث عن المنحة القطرية من قبل المواطنين على محركات البحث العالمية مثل جوجل، لذلك قررنا كتابة هذا المقال.

ما هو سبب تأخير صرف المنحة القطرية لشهر يونيو؟

وخلال الفترة الأخيرة أصبحت الكثير من الأسر الفقيرة تبحث، عن سبب تأخير صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 6، لأنها تعيش ظروفا معيشية غاية في السوء، نتيجة تعطل أرباب الأسر عن العمل منذ سنوات عدة، وهو ما أثر على قدرتهم الشرائية كثيرا، لهذا باتوا يتساءلون باستمرار عن، لذا تحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على ارفاق الأسباب التي أدت لتأخير صرف منحة الـ 100 دولار شهر يونيو 2022.

موعد صرف المنحة القطرية لشهر يونيو الحالي

وتُشير التوقعات إلى أن اللجنة القطرية بالتعاون مع اللأم المتحدة ووزارة التنمية الاجتماعية ستبدأ بصرف المنحة القطرية شهر يونيو 2022 في السابع عشر من الشهر الجاري، إلا أن الموعد تأخر أياماً، ولم تصدر الجهات المختصة حتى الآن أي بيان صحفي تفيد بأسباب تأخر صرف المنحة القطرية، وهو ما دفع الناس للتساؤل عن سبب هذا التأخير.

المنحة القطرية الـ100 دولار

وجدير ذكره أنه شرعت قطر بصرف المنحة القطرية للأسر المتعففة من قطاع غزة منذ نحو 4 سنوات، بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاما متتاليا، وهو ما أسفر عن جملة أزمات اقتصادية ومعيشية يعاني منها معظم أهالي القطاع، وقلب حياتهم رأسا على عقب، الأمر الذي دفع نحو 100 ألف أسرة متعففة في البحث عن، موعد فحص 100 دولار شهر 6، لأنهم يعولون كثيرا عليها في جلب أدنى مستلزمات أسرهم، وسداد أقساطهم المستحقة للمتاجر والبقالات والصيدليات وغيرها.