الاحتلال يعتقل الشيخ المحرر غوانمة في رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ المحرر يوسف محمد غوانمة "أبو مسلم" (52 عاماً)، أحد وجهاء حركة الجهاد الإسلامي من مخيم الجلزون شرق محافظة رام الله المحتلة.

فقد اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم الجلزون، وداهمت منزل الشيخ غوانمة، قبل أن تقوم باعتقاله برفقة خمسة أخرين من أبناء المخيم، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال.

ويعد الشيخ أبو مسلم غوانمة من الشخصيات الاعتبارية ورجال الإصلاح والوجهاء في مخيم الجلزون، وعمل مديراً لجمعية الإحسان الخيرية في مدينة رام الله قبل أن يتم إغلاقها واعتقاله على إثر ذلك عام 2008م.

وأمضى الشيخ غوانمة ما يزيد عن سبع سنوات في سجون الاحتلال على عدة فترات كان أولها في 23 كانون أول 1993م، وتعرض خلالها لجولات من التحقيق القاسي، وأصيب بعدد من الأمراض جراء اعتقالاته المتكررة.