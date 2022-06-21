بالصور حجاج قطاع غزة يتلقون اللقاح على معبر رفح قبل مغادرتهم للقطاع

باشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عملية التطعيم لحجاج بيت الله الحرام قبيل مغادرتهم عبر معبر رفح.

وكانت انطلقت، اليوم، الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة باتجاه معبر رفح، لتطعيم حجاج بيت الله الحرام في معبر رفح البري مجاناً.

ويُشار إلى أنه أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الاثنين، موعد تطعيم حجاج بيت الله الحرام.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، أن تطعيم حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1443 هـ /2022 م سيكون داخل معبر رفح البري اثناء سفرهم يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

وبدورها، قررت لجنة متابعة العمل الحكومي، أمس الاثنين، إعفاء كافة حجاج قطاع غزة من الرسوم المقررة على التطعيم.

وقال المكتب الاعلامي الحكومي في بيان مقتضب: "بناء على توجيهات لجنة متابعة العمل الحكومي، وفي إطار متابعة إجراءات تسهيل سفر حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، فقد تقرر إعفاء كافة حجاج قطاع غزة من الرسوم المقررة على التطعيم".

وأضاف البيان:" أن عملية تطعيم الحجاج ستقوم بها وزارة الصحة داخل معبر رفح البري عند المغادرة".



















