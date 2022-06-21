ما هي الأسباب التي تمنع انتقال رونالدو إلى روما ؟

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، اليوم الثلاثاء، أن هناك عدة أسباب تمنع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من الانتقال إلى صفوف روما الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية:" إن مصادر في روما نقت تعاقد الفريق مع رونالدو هذا الصيف".

وأضافت الصحيفة :"أن روما لا يستطيع تحمل راتب رونالدو، البالغ 23 مليون يورو، حتى لو وافق اللاعب البرتغالي على خفضه إلى النصف".

ويُشار إلى أنه لن يستفيد روما من مرسوم النمو لخفض الضرائب على راتب رونالدو، لأن اللاعب البرتغالي غادر يوفنتوس منذ عام واحد.

وأوضحت الصحيفة، أن رونالدو يرغب في مغادرة مانشستر يونايتد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، لكن روما لا يتواجد أيضا في البطولة الأوروبية.

وأشارت إلى أن علاقة رونالدو مع جوزيه مورينيو مدرب روما، سيئة، ولذلك من المستحيل رؤيته يرتدي قميص الجيالوروسي.