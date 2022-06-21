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أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 21 -6- 2022

تراجع الذهب في سوريا

تراجعت أسعار الذهب في سوريا خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، وسط تراجع ملحوظ في المبيعات وركود في الأسواق .

أسعار الذهب اليوم في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 24

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، إلى 148.684 ألف ليرة (59.18 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

ونزل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى نحو 130.101 ألف ليرة (51.78 دولار)، وفقًا لمنصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 21 -6- 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا اليوم، إلى نحو 111.515 ألف ليرة (44.38 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 86.733 ألف ليرة (34.52 دولار).

أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 21 -6- 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في سوريا، تراجعًا إلى نحو 4.624 مليون ليرة (1840 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1.040 مليون ليرة (414.25 دولار).

أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 21 -6- 2022

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، في ظل إغلاق الأسواق الأمريكية احتفالًا بيوم الاستقلال الوطني التاسع عشر، بعد أسبوع مليء بالتحركات العنيفة عقب قرار رفع الفائدة بأعلى وتيرة منذ 1994 من قبل الاحتياطي الفيدرالي، واتجاه بنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري إلى تشديد سياستهما النقدية.