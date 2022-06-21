بالأسماء : حملة اعتقالات واسعة في الضفة بينهم أسرى محررين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:07 ص
21 يونيو 2022
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شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الاربعاء 21/6/2022 حملة اعتقالات واسعة، طالت 19 مواطنا بينهم أسرى محررين.

وعرف من المعتقلين:

 محمد الصافي- سردا شمال رام الله

 الشيخ محمد خروب- مخيم الجلزون شمال رام الله

 المحرر يوسف غوانمة- مخيم الجلزون

محمد نخلة- مخيم الجلزون

 المحرر يوسف إيهاب الزبيدي- مخيم الجلزون

 المحرر علي زاهي البرغوثي- كوبر شمال رام الله

محمد أبو غربية- الرام شمال القدس

هيثم غوادرة- بير الباشا غرب جنين

محمد عمر جوابرة- قباطية جنوب جنين

 الطفل مصطفى عامر صباح- تقوع شرق بيت لحم

 الفتى محمد ياسين صباح- تقوع

 عمر ذياب العمور- تقوع

 كاظم مراد حنني- بيت فوريك شرق نابلس

 منير فقها- طوباس

 مروان نايف حميد- تقوع

 أحمد علي صباح- تقوع

 إبراهيم سمير صباح- تقوع

حسين أبو ذراع- مخيم بلاطة بنابلس

محمد أبو ذراع- مخيم بلاطة

 

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