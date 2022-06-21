بالصور الفوج الأول من حجاج غزة يغادر عبر معبر رفح للديار الحجازية

قال الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية بأن أولى قوافل الحجاج غادرت قطاع غزة اليوم الثلاثاء 21/6/2022 عبر معبر رفح ، موضحاً أن سفر حجاج غزة سيكون على مدار يومين اليوم الثلاثاء بمعدل ثلاث رحلات بعدد حجاج 736 حاجاً وغداً الأربعاء بمعدل رحلتين بعدد حجاج 596 على أن يكون الطيران بشكل متتالي بفارق ساعة بين كل رحلة والاخرى.

وأكد البكري أن هذا اليوم هو يوم سعيد لدى الشعب الفلسطيني بمغادرة أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام من فلسطين للديار الحجازية بعد انقطاع لمدة عامين نتيجة لجائحة كورونا.

وشكر البكري جمهورية مصر العربية على دورها في الكبير في سفر حجاج قطاع غزة وعلى قدمته من تسهيلات لخروج أولى القوافل اليوم.

وأكد البكري أن أولى قوافل حجاج الضفة الغربية ستغادر يوم الخميس القادم 23/6/2022 فيما ستغادر الثانية يوم الجمعة24/6/2022































