سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء..أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني لليوم الثلاثاء، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوادني على أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني لليوم الثلاثاء، وخاصة سعر صرف االجنيه السوداني مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السودانية الرسمية والغير رسمية.

اسعار العملات في السودان اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم في السودان خلال تعاملات أمس الإثنين 20 يونيو 2022، لدى البنك المركزي وفي السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في السودان

وبلغ سعر الدولار اليوم في السودان عند 566.50 جنيها للشراء، و570.75 جنيه للبيع، مقابل 565 جنيها للشراء، و569.24 جنيه للبيع أمس، بحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي في السودان).

وزاد سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 573 جنيها مقابل 567 جنيها، أمس، بحسب بيانات مواقع محلية.

وهبط معدل التضخم لأقل من 200% ليتراجع إلى 192.21% في مايو/أيار الماضي من 220.71% في أبريل/نيسان السابق له، بحسب بيان الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، الإثنين الماضي.

ويعيش السودان حالة شديدة الصعوبة بسبب اقتصاد متدهور، وتراجع سعر صرف العملة الوطنية أدى لغلاء طاحن في مجمل السلع الاستهلاكية والخدمات.

وكانت منظمات دولية توقعت أن يواجه نصف سكان السودان (نحو 19 مليون شخص) خطر الجوع خلال العام 2022، بفضل هذه التحديات.

وجمد البنك وصندوق النقد الدوليين مساعدات للسودان تفوق 4 مليارات دولار.

⭕️ أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم 20 يونيو



الدولار الامريكي 567

الريال السعودي 150

الدرهم الاماراتي 156

اليورو 610

الجنيه الاسترليني 715

الجنيه المصري 30

الدينار البحريني 1390

الريال القطري 152 — أسعار صرف العملات في السودان (@SudanCurrencies) June 20, 2022

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

سجل سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنوك 596.42 جنيه (متوسط ترجيحي) وفقا لبنك السودان المركزي.

وتراجع سعر اليورو اليوم في السودان لدى السوق الموازي غير الرسمية إلى 600 جنيه، مقابل 610 جنيهات، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني لدى البنوك إلى 694.34 جنيه (متوسط ترجيحي) وفقا لبنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء تراجع الجنيه الإسترليني إلى 710 جنيهات، مقابل 715 جنيها، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في السودان

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى البنوك 151.39 جنيه (متوسط ترجيحي)، وفقا لبنك السودان المركزي.

فيما زاد سعره لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 152 جنيها مقابل 150 جنيها، أمس.

سعر الدولار اليوم في السودان بنك الخرطوم

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك 154.63 جنيه (متوسط ترجيحي)، وفقا لبنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء زاد سعر الدرهم إلى 157 جنيها مقابل 156 جنيها، أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى البنوك 1848.24 جنيه (متوسط ترجيحي) وفقا لبنك السودان المركزي.

سعر الدولار اليوم في السودان النيلين