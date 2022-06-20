سعر الريال السعودي اليوم في مصر الثلاثاء 21/6/2022-سعر الريال السعودي اليوم في مصر، تشهد في هذه الحظات محركات البحث العالمية وخاصة محرك بحث قوقل، عمليات بحث كثيرة متواصلة مع قبل الجمهور العربي الاقتصادي خاصة في السعودية ودولة مصر، على سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري ، بعد الارتفاع الكبير الذي شهده سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، لذلك وضعنا لكم في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لحظة بلحظة، وذلك تماشياً مع عمليات البحث الكثيرة على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وأيضا ضمن مواكبة فريق العمل الدائم لعمليات البحث التي تجرى عبر محرك بحث قوقل.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر، صباح أمس الإثنين 20 يونيو/حزيران 2022، في البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، مسجلًا نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري، نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

وأظهرت شاشات التداول سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

وثبت سعر الدولار اليوم في مصر وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري "cbe.org.eg"، عند مستوى 18.70 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر، نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وفي أكبر بنك خاص بمصر، استقر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB عند نحو 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

وتسود حالة من الترقب سوق النقد في مصر لنتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة للفترة المقبلة بعد قرار المركزي الأمريكي الأخير الذي رفع الأسعار.

سعر اليورو اليوم في مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى نحو 19.64 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع، مقابل 19.51 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع في ختام تداولات أمس.

وعن سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، فقد سجل نحو 19.54 جنيه للشراء، و19.81 جنيه للبيع، مقابل 19.42 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع أمس.

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك مصر سعر اليورو اليوم عند مستوى 19.54 جنيه للشراء، و19.81 جنيه للبيع، مقابل 19.42 جنيه للشراء، و19.89 جنيه للبيع عند الإغلاق أمس.

وصعد سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB إلى نحو 19.56 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع، مقابل 19.44 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى نحو 22.87 جنيه للشراء، و22.97 جنيه للبيع، مقابل 22.88 جنيه للشراء، و22.98 جنيه للبيع أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 22.77 جنيه للشراء، و23.21 جنيه للبيع، مقابل 22.53 جنيه للشراء، و23.28 جنيه للبيع أمس.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري لدى بنك مصر، نحو 22.77 جنيه للشراء، و23.21 جنيه للبيع، مقابل 22.53 جنيه للشراء، و23.28 جنيه للبيع أمس.

فيما زاد سعر الجنيه الإسترليني اليوم لدى البنك التجاري الدوليCIB ، إلى نحو 22.80 جنيه للشراء، و23.24 جنيه للبيع، مقابل 22.55 جنيه للشراء، و23.07 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر خلال التداولات الصباحية لدى البنك المركزي، نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، وهس نفس أسعار أمس.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 60.90 جنيه للشراء، و61.18 جنيه للبيع، مقابل 60.87 جنيه للشراء، و61.28 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى البنك الأهلي المصري عند مستوى 58.64 جنيه للشراء، و61.21 جنيه للبيع، مقابل 58.55 جنيه للشراء، و61.24 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودي اليوم لدى البنك الأهلي المصري