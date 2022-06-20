سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء21/6/2022-سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة ، لا تزال أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية، صباح كل يوم تحتل عمليات البحث عبر محرك قوقل العالمي، خاصة من قبل الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع اللبناني بشكل خاص، خاصة وأن الدولار الأمريكي يسجل خلال الساعات الماضية أعلى عملية صرف له منذ أشهر، لذلك قررنا في فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن نضع لكم هذه المقالة لنشر أخر تحديثات سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لهذا اليوم الثلاثاء21/6/2022 .

سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء21/6/2022

تراجع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات أمس الإثنين 20 يونيو/حزيران 2022 لدى السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان

وتراوح سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات صباح الإثنين 20 يونيو/حزيران 2022، ما بين 28000 - 28100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

وكان دولار السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) قد أقفل في ختام تداولات أمس الأحد، على تسعيرة تراوحت ما بين 28250 - 28350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

انفراجة أزمة المحروقات

أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، في تصريحات نقلتها مواقع محلية أمس الأحد، أن "لا أزمة محروقات والأمور متجهة إلى الحلحلة اعتباراً من الإثنين".

ولفت إلى أن الأمور إيجابية داعياً المواطنين إلى عدم الهلع، ومشيراً إلى أن البضاعة متوافرة لدى الشركات وهناك باخرة أفرغت حمولتها مؤخراً.

وتابع: “المحروقات ستتوفر اعتباراً من صباح الإثنين على كامل الأراضي اللبنانية”.

والأسابيع الماضية، كانت المحروقات تشكّل الهمّ الأكبر بالنسبة للّبنانيين مع القفزات الكبيرة بالأسعار أسبوعياً، بعد ملامسة سعر صفيحة البنزين 700 ألف ليرة، ما انعكس سلباً على كافة القطاعات.

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء

زيادات الرواتب في لبنان

أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، إلى أنّ "لجنة المؤشر تواكب الأوضاع، واجتماعاتُها المتعاقبة تنتهي بمخرجات، وعملياً، بات ممنوعاً في القطاع الخاص أن يتقاضى أي موظف ما دون المليونين و600 ألف ليرة".

وشدّد بيرم في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية، على أنّ "لجنة المؤشر هي المدخل القانوني للاقتراح المتعلّق بزيادة الرواتب وبدلات النقل، على أن يُرفع الاقتراح إلى رئيس الحكومة ويُعلَم به رئيس الجمهورية، وصولاً إلى إصدار مرسوم استثنائي لإقرار الزيادات".

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الآن الثلاثاء

موعد زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت في لبنان

تحدد مطلع الشهر المقبل 1 يوليو/تموز 2022، كموعد رفع سعر الاتصالات والإنترنت في لبنان، هذا القطاع كان حتى يومنا هذا لا يزال يسعِّر على أساس الدولار 1515 ليرة لبنانية، إلا أن جنون ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، أدى إلى تراجع الخدمة بشكل كبير.

سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة

وهذه الخطوة لن تكون مفاجئة لشعب لبنان، إذ سبقها خطوات تمهّد لتغيير الأسعار، ولعلّ أول الغيث كان في الرابع من مارس/آذار الماضي، حين بدأت شركتَي الهاتف الخليوي في لبنان بتسعير وحدات الاتصال بالعملة الوطنية، بعد أن كانت العملة المعتمدة طوال أعوام هي الدولار.

وضع الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء