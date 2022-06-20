قيادة سرايا القدس توجه رسالة شكر وعرفان لكل من ساهم في إنجاح مناورات "عزم الصادقين"

وجهت قيادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الإثنين، رسالة شكر وعرفان لكل من ساهم في تسهيل مهام مجاهديها خلال تنفيذ مناورات "عزم الصادقين" التي نفذتها على مدار عدة أيام.

وفيما نص الرسالة التي وصلت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":



شـكــر وعــرفـان

تتقدم قيادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامـي فـي فلسطين، بالعرفـان مـن أبنـاء شعبنا المجاهـد الصابر، الحاضن الوفـي علـى الـدوام للمقاومـة والمجاهدين، الذين تابعـوا وكانوا معنـا بروحهـم ودعائهـم -كمـا الـعـادة- في كل المراحـل، بمـا فيهـا منـاورات "عـزم الصادقيـن"، كمـا نتقـدم بالتقدير لكوادرنا ومجاهدينا الأبطال في سرايا القدس، الذيـن أبـلـوا بلاء حسناً خلال أيام المناورات، فكانوا نعم المقاتلين الأشداء، وخير الأجناد.

كما نرسل في قيادة سرايا القدس، شكرنا وعرفاننا إلى الإخـوة فـي وزارة الداخليـة والأمـن الوطنـي فـي غزة بكل أركانها ومكوناتها، التي سخرت مقدراتها، وعملـت بـكل روح وطنيـة؛ مـن أجـل تذليـل العقبات وتسهيل مهام مجاهدينا خلال تنفيذ المناورات؛ الأمر الذي أوجد أريحية ملموسة ساعدت في توفير الأجواء المناسبة للعمل الميداني.

إخوانكم قيادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الاثنين 21 ذو القعدة 1443هـ، الموافق 20 حزيران/يونيو 2022م