الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة- سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 21/6/2022،، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن اليوم الثلاثاء

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا بداية تداولات أمس الإثنين 20 يونيو/حزيران 2022 السوق الموازية غير الرسمية ولدى البنوك.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وبقي سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 3975 ليرة للشراء، و4010 ليرات للبيع، وهو السعر نفسه خلال تعاملات أمس الأحد بحسب منصة "sp-today.com" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا.

وفي البنوك، سجل سعر الدولار رسميًا 2814 ليرة في المتوسط، وفق موقع "cb.gov.sy".

وتلقي دمشق باللائمة على العقوبات الغربية في الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد حيث أدى انهيار قيمة العملة إلى زيادات كبيرة في الأسعار، ما جعل المواطنين يكابدون في سبيل توفير الأغذية والسلع الأساسية الأخرى.

ويحتوي شمال شرق سوريا على الكثير من احتياطيات النفط وإنتاج القمح في حين كان شمال غرب سوريا منطقة زراعية وصناعية في فترة سابقة.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

وفي سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 21/6/2022، وارتفع سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى نحو 4177 ليرة للشراء، و4219 ليرات للبيع، مقابل 4167 ليرة للشراء، و4209 ليرات للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا ارتفاعا لدى السوق الموازية (السوداء)، ليصل إلى 4852 ليرة للشراء، و4905 ليرات للبيع، مقابل 4850 ليرة للشراء، و4903 ليرات للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 1057 ليرة للشراء، و1069 ليرة للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 1079 ليرة للشراء، و1092 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، إلى 12947 ليرة للشراء، و13086 ليرة للبيع، مقابل 12941 ليرة للشراء، و13080 ليرة للبيع أمس.

الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة