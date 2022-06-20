"بينيت" يوضح أسباب اتفاقه مع " لابيد" بحل الحكومة

علل رئيس حكومة الاحتلال " نفتالي بينيت"، مساء اليوم الإثنين، الأسباب التي أبرم على أثرها اتفاقاً مع وزير خارجيته "يائير لابيد " بتقديم مشروع قانون حل الكنيست إلى الكنيست للموافقة عليه الأسبوع المقبل.

وقال "بينيت"خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية "يائير لابيد" :" قررنا اللجوء لانتخابات مبكرة للخروج من الأزمة الحالية في إسرائيل وقرار حل الكنيست هو القرار السليم بالنسبة لبلادنا".

وأضاف " نقف أمامكم اليوم في لحظة صعبة، لكن مع إدراك أننا اتخذنا القرار الصحيح "لإسرائيل"، كان تشكيل الحكومة أصعب شيء في حياتي و حينما شكلنا الحكومة، عادت "إسرائيل" إلى العمل، وأثبتنا أنه يمكن تنحية الخلافات جانباً، استعدنا العدل، قلبنا كل حجر لدعم الحكومة".

وأوضح :" لقد أجريت محادثات قانونية وأدركت أن إسرائيل على وشك الدخول في فوضى قانونية ولن أسمح بذلك، فقد اتفقت مع لابيد على نقل السلطة بطريقة منظمة وتحديد موعد للانتخابات".

بدوره، قال "يائير لابيد" :"ما يتعين علينا القيام به اليوم هو العودة إلى فكرة الوحدة الإسرائيلية، لا تدعوا قوى الظلام تفككنا من الداخل، نذكّر أنفسنا بأننا نحب بعضنا البعض، ونحب بلدنا، وفقط معًا سننتصر".

وأضاف "وضع بينيت البلاد قبل المصلحة الشخصية، شكرا لك على الشراكة، أنا أحبك".

يذكر أن اتفاقاً أبرم بين " نفتالي بينيت ونائب رئيس الوزراء يائير لابيد" الليلة على تقديم مشروع قانون حل الكنيست إلى الكنيست للموافقة عليه الأسبوع المقبل، بعد "استنفاد محاولات تحقيق الاستقرار في الائتلاف"، بمجرد الموافقة على القانون، سيتولى لابيد منصب رئيس الوزراء حسب اتفاق التناوب لحين إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة"، بحسب وسائل الإعلام "الإسرائيلية"