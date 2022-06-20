بالصور من هي نيرة أشرف ضحية جريمة القتل في جامعة المنصورة في الدقهلية المصرية ؟

من هي نيرة أشرف ضحية جريمة القتل في جامعة المنصورة في الدقهلية المصرية اليوم الاثنين 20 يونيو 2022، يبحث الكثير من الناس في هذه الأثناء عن معلومات حول ضحية جامعة المنصورة نيرة أشرف التي قتلت على يد زميل لها أمام بوابة الجامعة، و يتساءلون عن سبب قيام الجاني بنحر نيرة أشرف أمام المارة، و في هذه المقالة يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أبرز المعلومات المتعلقة بحادثة جامعة المنصورة ليضعكم في صورة التفاصيل الكاملة لجريمة مقتل نيرة أشرف في المنصورة.

من هي نيرة أشرف ضحية جريمة جامعة المنصورة؟

وتداول أصدقاء وزملاء الطالبة نيرة صورتها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوا لها بالرحمة والمغفرة وطالبوا بمعاقبة المتهم بقتلها.

نيرة أشرف طالبة في الفرقة الثالثة بكلية الآداب قسم الاجتماع جامعة المنصورة من مواليد المحلة محافظة الغربية، وكانت في طريقها إلى الكلية اليوم مع زميلها المتهم من نفس المحافظة، إلا أنه طعنها وذبحها أمام بوابة الجامعة.

تفاصيل جريمة المنصورة

شهدت محافظة الدقهلية شمالي القاهرة جريمة قتل بشعة، ظهر الإثنين، حينما ذبح طالب في كلية الآداب بجامعة المنصورة زميلته في الشارع وأمام المارة.

وحسب شهود عيان ومصدر أمني، فإن المارة فوجئوا بالطالب يمسك سكينا أمام بوابة "توشكى" بشارع كلية الآداب، وبمجرد مغادرتهما البوابة انهال على زميلته طعنا، وحين سقطت على الأرض ذبحها.

وحاول بعض المارة منع المتهم من ارتكاب جريمته، لكنهم فشلوا في ذلك بسبب تهديده لهم بالسكين، وواصل طعن الضحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وبعد ذلك تجمهر المارة والأهالي وتمكنوا من السيطرة على المتهم وانهالوا عليه ضربا حتى حضرت الشرطة وأنقذته من أيديهم.

وأشارت مصادر إلى أن المتهم طعن نفسه بعد أن قتل المجني عليها، لكن المارة سيطروا عليه حيا، وتبين إصابته بإصابات متفرقة فنقل إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة.

ووفق المصدر الأمني، فإن المتهم بالفرقة الثالثة في كلية الآداب جامعة المنصورة حسبما هو مدون في أوراقه الثبوتية، والضحية زميلته بنفس الكلية، والاثنان من مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، ولم يتبين حتى الآن دوافع المتهم لارتكاب الجريمة.

جامعة المنصورة تصدر توضيحاً

وأصدرت جامعة المنصورة بيانا، قالت فيه إنه "بالإشارة إلى ما تم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد طلاب جامعة المنصورة بالتعدي على زميلته بآلة حادة، تؤكد الجامعة أن هذا الحادث تم خارج أسوار الجامعة بالقرب من أحد البوابات، وتم القبض فورا على المعتدى من قبل قوات الشرطة المتواجدة أمام بوابة الجامعة".

وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على المتهم خلال تلقيه العلاج، ونقل جثة الضحية للتشريح.

ويرغب العديد من نشطاء مواقع التواصل في مشاهدة فيديو ذبح طالبة المنصورة المقتولة كامل بدون تشويش او حذف، لمعرفة تفاصيل الحادث الأليم، والذي بدأ بتعقب هذا الشاب المجرم لتلك الفتاة المسيكنة نيرة أشرف، وطعنها في الصدر وذبحها بشكل همجي وعنيف.





