الجهاد يشارك في تأبين الشهيدة أبو عاقلة في رام الله

شارك وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في محافظة رام الله، في حفل تأبين شهيدة فلسطين شيرين أبو عاقلة في الذكرى الأربعين لارتقائها، في قاعة بطريركية دير اللاتين ببلدة بيرزيت.

ونظمت الهيئة الشعبية لعدالة وسلام القدس، وتجمع بالقدس يهتدون، وكنيسة اللاتين في بيرزيت، وبلدية مدينة بيرزيت، حفلآ تأبينيآ على شرف الذكرى الأربعين لاستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.



يذكر أن الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة العاملة في مكتب قناة الجزيرة برام الله، والتي تعد من أعلام الصحافة الفلسطينية قد ارتقت برصاص الاحتلال الغادر في 11-5-2022م، أثناء تغطيتها اقتحام مخيم جنين، برفقة عدد من الصحفيين.