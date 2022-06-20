أسعار الاضاحي والمواشي في الأردن قبيل عيد الأضحى المبارك 2022، حيث يبحث المواطنون في المكلة الاردنية الهاشمية عن أسعارالاضاحي في المملكة الاردنية الهاشمية، عبر محركات البحث، كما يهتمون بالتفاصيل الكاملة عن أسعار الأضاحي والعجول والخراف في الأردن، لا سيما مع حلول عيد الأضحى المبارك، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الاضاحي في الأردن قبيل عيد الأضحى المبارك 2022.

أسعار الاضاحي والمواشي في الأردن قبيل عيد الأضحى المبارك 2022

وحددت وزارة الزراعة الأردنية سعر الاضحية البلدية في الاردن 2022 بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الأضحى على النحو الآتي

سعر الكيلو جرام الواحد من الأغنام البلدية بين 4.75 وحتى 5.00 دينارًا أردنيًا، وعليه فإن سعر رأس الغنم الحي بوزن 40 كيلو جرامًا يعادل بين 190 وحتى 200 دينارًا أردنيًا.

سعر الكيلو جرام الواحد من العجول البلدية 3.00 دينارًا أردنيًا، وعليه فإن سعر العجل الحي بوزن 800 إلى 1000 كيلو جرامًا يعادل 2400 حتى 3000 دينارًا أردنيًا.

سعر الاضحية المستوردة في الاردن 2022

حددت وزارة الزراعة الأردنية سعر الاضحية المستوردة في الاردن 2022 بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الأضحى على النحو التالي:

سعر الكيلو جرام الواحد من الأغنام المستوردة 3.75 دينارًا أردنيًا، وعليه فإن سعر رأس الغنم الحي بوزن 40 كيلو جرامًا يعادل 150 دينارًا أردنيًا.

سعر الكيلو جرام الواحد من العجول المستوردة 2.75 دينارًا أردنيًا، وعليه فإن سعر العجل الحي بوزن 800 إلى 1000 كيلو جرامًا يعادل 2200 حتى 2750 دينارًا أردنيًا.

سعر الخروف في الاردن 2022

يؤكد معظم سكان المملكة الأردنية الهاشمية أن أسعار الأنعام من أبقار وأغنام وماعز جاءت هذا العام 2022 م مرتفعةً بشكل ملحوظ مقارنةً بأسعار الأنعام خلال العام الماضي 2021 م، ويرجع البعض هذا الارتفاع إلى الأزمة العالمية التي ضربت العالم مع بداية العام 2019 م، وبحسب وزارة الزراعة الأردنية فإن متوسط أسعار الخروف في الأردن للعام الجاري 2022 هو:

يتراوح متوسط سعر الخروف البلدي في الاردن للعام 2022 بين 180 وحتى 230 دينارًا أردنيًا بحسب الوزن.

يتراوح سعر الخروف المستورد في الاردن للعام 2022 بين 140 وحتى 190 دينارًا أردنيًا بحسب الوزن.

يتراوح سعر الخروف الصومالي في الاردن للعام 2022 بين 65 وحتى 70 دينارًا أردنيًا تبعًا لحجم الخروف ووزنه.

ويؤكد الكثير من خبراء الاقتصاد أن سوق الأنعام في الاردن 2022 سيشهد خلال الأيام القليلة القادمة مزيدًا من الارتفاع لتبلغ الأسعار ذروتها قبيل موعد عيد الأضحى بحوالي 5 ايام نظرًا لتزايد الطلب الكبير على الاضاحي خلال هذه الفترة من السنة.

أماكن بيع الاضحية في الاردن 2022

حددت وزارة الزراعة في المملكة الأردنية الهاشمية أماكن بيع اضاحي عيد الأضحى للعام 2022 م وفق العناوين التالية:

شارع الملك عبد الله الأول بالقرب من مستودعات الجيش: لبيع الأضاحي لسكان منطقة ماركا.

شارع الحزام الدائري اعتبارًا من نقطة كاميرا مراقة السرعة وصعودًا باتجاه جسر الصالحية: لبيع الأضاحي لسكان منطقة النصر.

شارع الشعائر بالقرب من الجسور العشرة: لبيع الأضاحي لسكان مناطق القويسمة ورأس العين.

شارع نالشك في حي الظهير والدمينة: لبيع الأضاحي لسكان مناطق وادي السير وبدر الجديدة ومرج الحمام.

شارع الأمير حسين: لبيع الأضاحي لسكان منطقة الزهران وبدر نزال والمقابلين واليرموك.

شارع الصخرة قرب فند ق الكروان ومستودعه دائرة التنفيذ: لبيع الأضاحي لسكان منطقة المقابلين.

نهاية شارع البطحاء: لبيع الأضاحي لسكان منطقة بسمان على شارع النخيل.

شارع ضيف الله الحمود بالقرب من المركز الأمني: لبيع الأضاحي لسكان مناطق شفا بدران، وأبو نصير، والجبيهة.

شارع مصعب بن عمير مقابل سوق الوحدات الشعبي ومجمع الجنوب: لبيع الأضاحي لسكان منطقة رأس العين.

موعد عيد الاضحى في الاردن 2022

ويحيي المسلمين في المملكة الأردنية الهاشمية عيد الأضحى المبارك للعام 2022 إلى جانب ملايين المسلمين حول العالم بتاريخ 10 ذو الحجة 1443 هـ، والموافق ليوم السبت تاريخ 9 يوليو / تموز من العام 2022 م، ويستمر عيد الأضحى حتى يوم الأربعاء الموافق 13 يوليو / تموز من نفس العام، وعليه يمكن القول إنه اعتبارًا من يوم الاثنين تاريخ 20 حزيران 2022 م، فإن المتبقي على عيد الأضحى في الاردن حوالي (19) يومًا.