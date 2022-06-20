سبب وسر وفاة الأميرالأمير تركي بن فيصل بن تركي..سبب وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود ، ضجة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب أعلن الديون الملكي السعودي وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، لذلك، قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، وضع هذه المقالة للحديث عن سبب وقاة الأمير تركي بن فيصل آل سعود، وذلك تماشياً مع عمليات البحث التي لا تزال تجرى عبر محركات البحث العالمية وابرزها محرك قوقل العالمي.

سبب وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي

أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود وسيصلى علية ويوارى الثرى غداً.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الاثنين الموافق 21 / 11 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي

والأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، هو ابن من أبناء الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية ولكنه لا ينتمي لفرع الملك عبد العزيز الحاكم الأول وإنما لفروع الأسرة الأخرى، عرف الملك تركي من خلال عمله في الهيئة العامة للطيران المدني فيها لأكثر من خمسة وعشرون عاماً، ولد تركي في مكّة المكرمة وترعرع فيها، وقد نشأ نشأةً ملكيةً رفيعة وعرف بأدبه الجمّ وتواضعه وأخلاقه العالية، عمل بعد تخرجه في هيئة الطيران حتى توفاه الله اليوم الموافق 19 من شهر يونيو/ حزيران عام 2022م.

من هو الأمير تركي بن فيصل بن تركي

الاسم كاملاً: تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود.

اسم الشهرة: تركي بن فيصل آل سعود.

الكنية: أبو سعود.

اسم الوالد: الأمير فيصل بن تركي آل سعود.

اسم الوالدة: غير معروفة.

محل الميلاد: مكة المكرمة/ المملكة العربية السعودية.

العمر: العقد الخامس من عمره.

محل الإقامة: مكة المكرمة/ المملكة العربية السعودية.

المواطنة: المملكة العربية السعودية.

الجنسية: يحمل الجنسية السعودية.

العرق: عربي.

التعليم: حصل على درجة البكالوريوس في الطيران المدني.

المدرسة الأم: جامعة كاليفورنيا/ الولايات المتحدة الأمريكية

اللغة الأم: اللغة العربية.

اللغات الأخرى: اللهجة السعودية/ اللغة الإنجليزية.

المهنة: رجل أعمال، ويعمل في الهيئة العامة للطيران المدني.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

سنوات النشاط: منذ عام 1997م وحتى الآن.

تاريخ الوفاة: 19 من شهر يونيو/ حزيران عام 2022 ميلادي.

تفاصيل وفاة تركي بن فيصل بن تركي

توفي الأمير تركي بن فيصل بن تركي اليوم في ساعات الظهيرة، حيث أن الخبر رفع من الديوان الملكي عبر القنوات الإخبارية، وقد نعى الديوان الملكي من خلال بيانٍ خاص المتوفى، وستقام صلاة الجنازة على الفقيد يوم الاثنين الموافق 20 يونيو/ حزيران لعام 2022م في المسجد الحرام في مكة المكرمة، وسيحضر مراسم الدفن كبار الشخصيات والأمراء في المملكة العربية السعودية.

سبب وفاة تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة انتقل إلى جوار ربه المغفور له بإذن الله صاحب السمو الامير/ تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود .

عملت معه ما يقارب 24 سنه كان نعم الاخ والزميل والصديق .

نسأل الله عز وجل ان يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون…. pic.twitter.com/Cu9cZOzg17 — عبدالله العباسي (@AabbasiAbdullah) June 19, 2022

سبب وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود

ونشرت بعض المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي سبب وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، حيث ادعت أنه كان يعاني من مرض عضال ألم به خلال السنوات الأخيرة ، حيث ادخل الى المستشفى خلال الأيام الماضية اثر تعرضة لوعكة صحية خطيرة ألمت به الى ان أعلن عن وفاته مساء اليوم الأحد.

#الديوان_الملكي وفاة صاحب السمو الأمير

تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود. وسيصلى عليه يوم غد الاثنين الموافق 21 / 11 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة ، رحمه لله وغفر له واسكنه فسيح جناته.. pic.twitter.com/xk6mM5nYZT — أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) June 19, 2022

وأوضحت تقارير اعلامية سعودية، أن الأمير سعود بن محمد بن تركي، توفي في أحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض، وعقب إعلان نبأ وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي، ضجت محركات البحث بأسئلة حول سبب وفاة سعود بن محمد بن تركي الأمير السعودي، حيث جاء بسبب أزمة صحية آلمت به.

سر وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي عبد العزيز في السعودية