" بينيت"ووزير خارجيته يتفقان على طرح قانون لحل الكنيست الأسبوع المقبل

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الإثنين، " إن اتفاقاً تم بين رئيس الحكومة الحالي نفتالي بينيت و ووزير خارجيته يائير لابيد على طرح قانون لحل الكنيست الأسبوع القادم".

وأفادت قناة كان " أن اتفاق تم بين رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد على طرح قانون لحل الكنيست الأسبوع القادم".

وأوضحت القناة العبرية أن الاتفاق أفضى أيضا على أن يتولى لابيد رئاسة الحكومة فترة الانتخابات.

في حين، قالت القناة 12 العبرية:" اتفق رئيس الوزراء نفتالي بينيت ونائب رئيس الوزراء يائير لابيد الليلة على تقديم مشروع قانون حل الكنيست إلى الكنيست للموافقة عليه الأسبوع المقبل، بعد "استنفاد محاولات تحقيق الاستقرار في الائتلاف"، بمجرد الموافقة على القانون، سيتولى لابيد منصب رئيس الوزراء حسب اتفاق التناوب لحين إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة".

بدروه، علق وزير حرب الاحتلال" بيني غانتس" على اتفاق "بينيت ولابيد"، قائلاً:" إنه لأمر مؤسف أن يتم جر البلاد إلى الانتخابات، سوف نستمر كحكومة مؤقتة في العمل قدر الإمكان، أنا لا أمتلك على القرار".