غزة تقرر اعفاء حجاجها من رسوم التطعيم

قررت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، اعفاء كافة حجاج قطاع غزة من الرسوم المقررة على التطعيم.

قرار الاعفاء عللت اللجنة اتخاذه في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"؛ في إطار متابعة إجراءات تسهيل سفر حجاج بيت الله الحرام لهذا العام

وفيما يلي نص تصريح كاملاً:

بناء على توجيهات لجنة متابعة العمل الحكومي، وفي إطار متابعة إجراءات تسهيل سفر حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، فقد تقرر إعفاء كافة حجاج قطاع غزة من الرسوم المقررة على التطعيم.

علما أن عملية تطعيم الحجاج ستقوم بها وزارة الصحة داخل معبر رفح البري عند المغادرة.

المكتب الإعلامي الحكومي

20 يونيو 2022م