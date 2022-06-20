جريمة مروعة تهز مصر في وضح النهار..!

أصدرت النيابة العامة قرارات عاجلة بشأن واقعة مقتل طالبة على يد زميلها، صباح اليوم الاثنين أمام جامعة المنصورة.

وقررت النيابة العامة التحفظ على جثمان المجني عليها "نيرة" الطالبة في كلية الآداب جامعة المنصورة.

كما قررت النيابة العامة نقل جثمان المجني عليها إلى مستشفى المنصورة الدولي، وكذلك انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتوقيع الفحص وبيان الصفة التشريحية وتحديد الإصابات الموجودة في جسد المجني عليها.

وكانت كشفت كاميرات المراقبة في محيط موقع جريمة مقتل طالبة على يد زميلها أمام باب جامعة المنصورة، عن تفاصيل ومفاجآت جديدة في الواقعة ولحظة ارتكابها.

وبينت كاميرات المراقبة والفيديو المتداول عبر وسائل التواصل، في محيط موقع الحادث أن الطالب المتهم بذبح زميلته كان ينتظرها أمام الباب الذي توقع وصولها إليه لأداء الامتحان وكان يقود مركبة دراجة نارية "موتوسيكل".

وأوضحت كاميرات المراقبة أن المجني عليها الطالبة نيرة ترجلت من حافلة نقل جماعي للركاب "أتوبيس" الطلاب إلى جامعة المنصورة من المحلة الكبرى، ثم دار نقاشًا حادًا بينها والمتهم.

كما كشفت كاميرات المراقبة أن المجني عليها حال توجهها إلى باب الجامعة للدخول وأداء الامتحان أخرج المتهم من ملابسه السكين، وسدد لها طعنتين ثم ذبحها.

وبالبحث عن حسابات الطالبة "نيرة" ضحية الجريمة، تبين أنها تمتلك 3 مواقع للتواصل الاجتماعي.

وحساب الضحية عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك مغلق ولا تظهر فيه سوى الصورة الشخصية لها.

كما تمتلك المجني عليها حسابًا على شبكة التغريدات القصيرة والتواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك آخر على منصة انستجرام.

وعبر خاصية "البايو" على حسابها في فيسبوك، والذي أغلقت الطالبة "نيرة" بياناته أو المعلومات الشخصية أو ما تقوم بمشاركته وكتابته، كتبت الطالبة نيرة جملة قالت فيها "الحياة هي التي تقلد الفن".

كانت شهدت مدينة المنصورة، جريمة بشعة صباح اليوم بطعن طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة لزميلته بسكين وذبحها قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به.

تلقي اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من طلاب جامعة المنصورة بطعن أحد الطلاب زميلته بسكين ووذبحها ثم إمساك به والاعتداء عليه بالضرب، أمام بوابة "توشكي" لجامعة المنصورة من ناحية حي الجامعة.

انتقلت سيارات الإسعاف وضباط مباحث قسم أول المنصورة لموقع البلاغ، وتبين وفاة "نيرة.أ.م" طالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة، ومقيمة في المحلة الكبري بمحافظة الغربية، بعدما طعنها زميلها ويدعى "م.ع" 21 سنة، طالب بنفس الكلية، ومقيم بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وذبحها من الرقبة قبل أن يتمكن الأهالي والطلاب من الإمساك به.

وجرى نقل جثة المجني عليها إلى مشرحة المستشفى الدولي والطالب إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بعد إصابته نتيجة محاولة الأهالي الفتك به.