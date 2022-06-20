"التربية والتعليم" تعلّق على شكاوي امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

علقت وزارة التربية والتعليم، ظهر اليوم الاثنين، على الشكاوي المتداولة بشأن امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة "التوجيهي" 2022.

مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم د. محمد عواد، أوضح أن امتحان اللغة الإنجليزية ملتزم وفق المعايير الخاصة بإعداد الامتحان.

وأوضح عواد، أن هناك ضعف تراكمي بشكل عام في تعلم اللغة الإنجليزية.

ووفق تقرير لوكالة فلسطين اليوم الاخبارية، فقد واجه عدد كبير منهم صعوبة في حل الأسئلة، وأشاروا إلى أن معظمها جاء بطريقة غير مباشرة، وبعضها من خارج المنهج، فيما اعتبر آخرون أن الامتحان راعى الفروق الفردية، بينما أكد البعض منهم أنهم وجدوا سهولة في حل معظم الأسئلة، لكنها احتاجت إلى تركيز كبير.

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