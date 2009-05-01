مصادر تؤكد لـ« الحياة اللندنية » إعادة انتخاب مشعل رئيساً لمكتب حماس السياسي للمرة 3

فلسطين اليوم-الحياة اللندنية

أكدت مصادر فلسطينية موثوقة أن حركة «حماس» استكملت الاسبوع الماضي المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخاباتها الداخلية التي تضم المكتبين السياسي والتنفيذي للحركة، بإعادة انتخاب خالد مشعل رئيساً للمكتب السياسي. وقالت إن النتائج لم تؤد إلى تغييرات كبيرة.

وقالت مصادر مطلعة في «حماس» لـ «الحياة» إن «فوز مشعل وإعادة انتخابه لولاية ثالثة كان متوقعاً»، لافتة إلى أنه «استمر في موقعه طوال 12 عاماً لحصده أكبر عدد من الأصوات وللتوافق الداخلي في الحركة على شخصه». ورأت أن تصعيد ممثل الحركة في لبنان اسامة حمدان ودخوله المكتب السياسي للمرة الأولى أمر طبيعي، «خصوصاً أن نجمه لمع كثيراً خلال السنوات الماضية».

يُذكر أن انتخابات المكتبين السياسي والتنفيذي كانت تجرى كل خمس سنوات، وكان يحق لرئيس المكتب السياسي الاستمرار في شغل موقعه لفترتين متتاليتين فقط، لكن جرى أخيراً تعديل لوائح الحركة لتجرى الانتخابات كل أربعة أعوام، وأصبح من حق رئيس المكتب السياسي شغل موقعه لولاية ثالثة «طالما هناك توافق على شخصه، وتأييد كبير له في أوساط القيادات، وحصوله على أعلى الأصوات».

وأشارت المصادر إلى أن «حماس لم تجر أي انتخابات على أي مستوى في الضفة الغربية، نظراً إلى الظروف الأمنية الاستثنائية، فمعظم قيادات الحركة هناك إما معتقلون في السجون الإسرائيلية أو محتجزون لدى أجهزة السلطة الأمنية أو موقوفون أو مستهدفون وملاحقون أمنياً». وقالت: «تم التوافق على استمرار قيادات الضفة في شغل مواقعها إلى حين توافر الظروف المواتية، وحينئذ يمكن عقد انتخابات». وقالت إن «الجولة الأخيرة من الانتخابات التي حضرتها قيادات سياسية رفيعة من الداخل والخارج جرت وسط تكتم وحيطة شديدين لظروف أمنية، ولأن طبيعة حماس أنها لا تكشف عما يدور في أروقتها وتتناول ذلك بحذر شديد».

واستمر عدد من أعضاء المكتب السياسي الـ15 في مواقعهم، أبرزهم نائب الرئيس موسى أبو مرزوق وعماد العلمي ومحمد نصر وعزت الرشق وسامي خاطر. وقالت المصادر إن «عضواً آخر في المكتب فقد موقعه الذي شغله شخص آخر». لكنها رفضت الإفصاح عن الأسماء.

والمكتب التنفيذي للحركة هو بمثابة مجلس الشورى المصغر الذي يناط به اتخاذ القرارات الطارئة التي لا تسمح طبيعتها بعقد اجتماع لمجلس الشورى العام. ونقلت مواقع على الإنترنت عن مصادر قيادية رفيعة أن المكتب التنفيذي تشكل من 25 عضواً، هم أعضاء المكتب السياسي الـ15 وثلاثة من أعضاء هيئة مكتب الشورى العام للحركة، فيما تم انتخاب سبعة من بين أعضاء مجلس الشورى العام. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن مجلس الشورى العام انتخب رئيس المكتب السياسي من بين الأعضاء الـ15.