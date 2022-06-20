بالفيديو طريقة عمل فتة العجر خطو بخطوة- طريقة عمل اللصيمة على أصولها، يشتهر أهالي قطاع غزة لاسيما أهل خان يونس جنوب القطاع، بعمل فتة العجر اللصيمة، وهي أكلها ينتظرها أهالي قطاع غزة من العام إلى الآخر، كونهم مرتبطون في صناعتها بالبطيخ الذي يُنتج كل صيف فقط، لهذا يكثر الطلب عليها في فصل الصيف، لأن أحد مكوناتها الرئيسية هو البطيخ الأعجر، الذي لم ينضج بعد، وتلقى اهتمام كبير من أهالي القطاع، والكثير منهم يحاول تذوق طعمها.

طريقة عمل فتة العجر خطوة بخطوة

شهر أكلة فتة العجر أو اللصيمة، تدفع المئات من أهالي قطاع غزة إلى البحث عن، بالفيديو طريقة عمل فتة العجر خطو بخطوة- طريقة عمل اللصيمة على أصولها، لمحاولة صناعتها في بيوتهم، لاسيما من يقطنون في مدينة غزة وشمالها، لأن أهالي خان يونس هما أشهر سكان قطاع غزة في عملها، لهذا السبب ترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، طريقة عمل فتة العجر خطوة بخطوة، حتى تتمكن المرأة من صناعتها في بيتها.

كيف تعمل فتة العجر؟

ويتساءل أعداد كبيرة من أهالي مدينة غزة، وشمال القطاع عن، كيف تعمل فتة العجر؟ فشبان مدينة غزة يطالبون أقربائهم وزملائهم في العمل بتوق فتة العجر في جنوب قطاع غزة، فهم يفضلون عملها في الأرياف والأماكن المفتوحة، وليس في المنازل، كونها تعتمد على اشعال النيران، وليست كما يطهى أي طعام آخر على غاز الطهي الذي لا رائحة له ولا طعم.

خطوات عمل فتة العجر اللصيمة

ويبحث في موسم الصيف ومع انتاج فاكهة البطيخ، الناس عن، خطوات عمل فتة العجر اللصيمة، فهي أكلة محبوبة وشعبية، ونرفق لكم خطوات عمل فتة العجر، وهي، نشعل النار ونشوي عجر البطيخ حتى يلين، نعجن الطحين فطير بدون خميرة نقطعه كوره كبيره ونفردها بسمك نصف سم ونخبزها على صاجه ثم نضعها على الجمر وجهين ونرفعها وننفضها من آثار النار في طاجن فخار كبير نضع الملح والفلفل الحار والثوم حسب الطلب ونهرسهم وندقهم، ونقدمها للناس لأكلها.