إخطار بوقف العمل في خيمة وثلاثة مساكن وبئر جنوب الخليل

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بوقف العمل في خيمة وثلاثة مساكن شرق يطا، جنوب الخليل.

وحسب المصادر المحلية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال قرية ماعين التابعة لبلدة الكرمل واخطرت المواطن علي الحمامدة بوقف العمل في خيمته، بحجة أنها منطقة اثرية.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت تجمع شعب البطم قرب مستوطنة "افيجال" بمسافر يطا وأخطرت بوقف العمل في مسكنين تعود ملكيتهما للشقيقين، إبراهيم ومحمد موسى أبو عرام، حيث يقطنانهما مع عائلاتهما وتبلغ مساحة كل منهما 60 مترا مربعا.

كما أخطرت قوات الاحتلال المواطن غسان أبو طبيخ من قرية الجوايا شرق يطا، بوقف العمل في مسكن وبئر مياه.