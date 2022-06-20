سبب تأخير صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 6- موعد صرف 100 دولار شهر 6، شعر المستفيدون من المنحة القطرية 100 دولار شهر يونيو 2022، بالضجر نتيجة تأخر صرف الدفعة النقدية القطرية لشهر 6 الجاري، إذ انتاب الخوف قلوبهم خشية عدم صرف المنحة لهذه الدفعة، كما حدث ذلك بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في مايو 2021 الماضي، عندما توقف صرفها ثلاثة أشهر على التوالي، وهو ما أثر سلباً على الأسر المتعففة في القطاع.

ما سبب تأخير صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 6؟

وباتت الأسر الفقيرة تبحث وتتساءل عن، سبب تأخير صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 6- موعد صرف 100 دولار شهر 6، لأنها تعيش ظروفا معيشية غاية في السوء، نتيجة تعطل أرباب الأسر عن العمل منذ سنوات عدة، وهو ما أثر على قدرتهم الشرائية كثيرا، لهذا باتوا يتساءلون باستمرار عن، ما سبب تأخير صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 6؟ وتحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على ارفاق السبب الحقيقي لتأخير صرف منحة الـ 100 دولار شهر يونيو 2022.

موعد صرف 100 دولار شهر 6 2022

وكانت كل التوقعات تُشير إلى أن اللجنة القطرية بالتعاون مع اللأم المتحدة ووزارة التنمية الاجتماعية إلى البدء بصرف المنحة القطرية شهر يونيو 2022 في السابع عشر من الشهر الجاري، إلا أن الموعد تأخر أياماً، ولم تصدر الجهات المختصة حتى الآن أي بيان صحفي تفيد بأسباب تأخر صرف المنحة القطرية، وهو ما دفع الناس للتساؤل عن، موعد صرف 100 دولار شهر 6 2022.

موعد فحص 100 دولار شهر 6

وشرعت قطر بصرف المنحة القطرية للأسر المتعففة من قطاع غزة منذ نحو 4 سنوات، بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاما متتاليا، وهو ما أسفر عن جملة أزمات اقتصادية ومعيشية يعاني منها معظم أهالي القطاع، وقلب حياتهم رأسا على عقب، الأمر الذي دفع نحو 100 ألف أسرة متعففة في البحث عن، موعد فحص 100 دولار شهر 6، لأنهم يعولون كثيرا عليها في جلب أدنى مستلزمات أسرهم، وسداد أقساطهم المستحقة للمتاجر والبقالات والصيدليات وغيرها.