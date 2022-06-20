أسعار الذهب في الكويت اليوم الأثنين 20/6/2022 بعد ارتفاع سعر الفائدة من البنك المركزي الأمريكي، زيادة سعر الدولار في الأسواق العالمية، كما ترتفع سعر الاونصة في تعاملات اليوم بمقدار 16 دولار في السوق المحلى في الكويت أسعار الذهب في الكويت اليوم الأثنين 20/6/2022

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأثنين 20/6/2022

تباينت أسعار الذهب منذ بداية العطلة الأسبوعية المقررة في البورصة العالمية، متاثرة بارتفاع الدولار وإشارات السياسة النقدية المتشددة من البنوك المركزية الرئيسية في ظل مخاوف الركود التي تلوح في الأفق.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% يوم الجمعة إلى 1840.6 دولار، وأغلقت العقود الآجلة للذهب على انخفاض بنسبة 1.86% خلال الأسبوع.

وتراجع الذهب الفوري 1.1% إلى 1836.26 دولار للأوقية.

السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية ، في ظل ارتفاع الدولار .

كما تأثرت جاذبية السبائك هذا الأسبوع بإجراءات التشديد الصارمة من البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم لكبح التضخم، حيث قام الفيدرالى الأميركي بأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 1994.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأثنين 20/6/2022

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة 18.052 دينار كوبتى، 58.898 دولار.

فيما سجل جرام الذهب عيار 22 اليوم، 16.563 دينار كويتى، 54.04 دولار

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 اليوم، 15.811 دينار، 51.587 دولار

وسجل جرام الذهب عيار 18 اليوم، 13.553 دينار، 44.218 دولار أميركي

وسجل سعر الاونصة «الاوقية» اليوم، 561.486 دينار، 1831.928 دولار.

الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 18.18 دينار $59.22

سعر الذهب عيار 22 16.66 دينار $54.28

اسعار الذهب عيار 21 15.90 دينار $51.81

اسعار الذهب عيار 18 13.63 دينار $44.41

سعر الذهب عيار 14 10.60 دينار $34.54

سعر الذهب عيار 12 9.09 دينار $29.61

اسعار أوقية الذهب 565.26 دينار $1,842

اسعار جنيه الذهب 127.23 دينار $414.52

اسعار كيلو الذهب 18,176 دينار $59,215

بتوقيت دولة الكويت

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الكويت بعملة دينار كويتى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

19 يونيو 18.17 15.90 13.63 10.60 9.09

18 يونيو 18.17 15.90 13.63 10.60 9.09

17 يونيو 18.15 15.88 13.61 10.59 9.08

16 يونيو 18.27 15.99 13.71 10.66 9.14

15 يونيو 18.11 15.85 13.58 10.57 9.06

14 يونيو 17.90 15.67 13.43 10.44 8.95

13 يونيو 18.00 15.75 13.50 10.50 9.00

12 يونيو 18.48 16.17 13.86 10.78 9.24

11 يونيو 18.48 16.17 13.86 10.78 9.24

10 يونيو 18.48 16.17 13.86 10.78 9.24

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا