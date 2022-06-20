من هو الأمير تركي بن فيصل بن تركي وسبب وفاته الحقيقي

سبب وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي، من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها ، بعد أن أعلن الديوان الملكي السعودي ، نبأ وفاة الأمير تركي بن ​​فيصل بن تركي بن ​​عبد العزيز بن تركي آل سعود ، والتي راجت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً في المملكة العربية السعودية، وبعد وفاة سعود بن محمد بن تركي بن ​​عبد العزيز بن تركي آل سعود.

سبب وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي

أصبح سبب وفاة الأمير تركي بن ​​فيصل بن تركي بن ​​عبد العزيز آل سعود في المملكة العربية السعودية السؤال الأكثر طلبًا على محركات البحث الشهيرة ، خاصة في ظل النقاشات الأخيرة حول مقتل الأمراء. تسلمت برقيات عزاء للعائلة الحاكمة في المملكة في وفاة الأمير تركي بن ​​فيصل بن تركي بن ​​عبد العزيز آل سعود رئيسا للوزراء.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان صحفي:" توفي على روحه رحمه الله الأمير تركي بن ​​فيصل بن تركي بن ​​عبد العزيز بن تركي آل سعود ، وإذن الله تصلى عليه الصلاة. غدا الاثنين 11/21/1443 هـ بعد صلاة العصر بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.

سبب وفاة الأمير تركي بن ​​فيصل بن تركي بن ​​عبد العزيز آل سعود

بزعم إصابة الأمير تركي بن ​​فيصل بن تركي بن ​​عبد العزيز آل سعود بمرض قاتل في السنوات الأخيرة ، نشرت بعض المنصات سبب وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وأُعلن عن وفاته مساء الأحد.

ولم يكشف الديوان الملكي السعودي عن سبب وفاة الأمير تركي بن ​​فيصل بن تركي ، فالأخبار المذكورة أعلاه مجرد مزاعم نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ، مع السعي إلى الدقة والحياد في نشر السبب الحقيقي لوفاة الأمير تركي. بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

قال عبدالله العباسي: “بقلوب مؤمنة بإرادة الله وقدرته ، انتقل إلى ربه الراحل إن شاء الله معالي / تركي بن ​​فيصل بن تركي بن ​​عبد العزيز آل سعود ، وعملت معه قرابة 24 سنة ، وهو. هو أخ صالح ، زميل. وكان صديقًا “.

وكتب الأمير نايف بن ممدوح بن عبد العزيز آل سعود في تغريدة على حسابه على تويتر: “إنا لله وإنا إليه راجعون ، رحم الله صاحب السمو الأمير / تركي بن ​​فيصل بن تركي بن ​​عبد العزيز بن تركي آل سعود”. اغفر له وسلم.

تركي بن ​​فيصل بن عبد العزيز آل سعود (مواليد 15 فبراير 1945 في مكة المكرمة) ، صاحب السمو أمير آل سعود ، ابن الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والملك عبد العزيز. كان بن عبد الرحمن آل سعود حفيده رئيسًا للمخابرات العامة السعودية سابقًا بمرتبة وزير من عام 1977 إلى عام 2001 م ، وأصبح سفيراً لدى المملكة في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود. بقي في المملكة المتحدة في المملكة العربية السعودية حتى عام 2005 ، ثم عُين سفيراً للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حتى تقاعده في 29 يناير 2007 ، وحل محله الدبلوماسي السعودي عادل بن أحمد آل. – الجبير. وهو الابن الأصغر للملكة عفت الثنيان آل سعود ، زوجة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

موعد جنازة الأمير تركي بن ​​فيصل بن تركي

ونشرت حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي موعد دفن الأمير تركي بن ​​فيصل بن تركي بن ​​عبد العزيز آل سعود – بإذن الله – غدًا الاثنين 21/11/1443 هـ ، بعد صلاة العصر. الحرم المكي.