آراء طلبة الثانوية العامة حول امتحان اللغة الانجليزية.. أسئلة صعبة ومناشدة للوزير بالتدخل!

رصدت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين، آراء طلبة الثانوية العامة 2022 في عدد من مدارس قطاع غزة، في امتحان اللغة الإنجليزية لفرعي الأدبي والعلمي.

وتباينت آراء طلبة التوجيهي في مساق اللغة الإنجليزية، إذ واجه عدد كبير منهم صعوبة في حل الأسئلة، وأشاروا إلى أن معظمها جاء بطريقة غير مباشرة، وبعضها من خارج المنهج، فيما اعتبر آخرون أن الامتحان راعى الفروق الفردية، بينما أكد البعض منهم أنهم وجدوا سهولة في حل معظم الأسئلة، لكنها احتاجت إلى تركيز كبير.

الطالبة ديما الخضري فرع العلمي، ارتأت أن امتحان اللغة الإنجليزية كان سهلا، ويراعي الفروق الفردية، مشيرة إلى أن أسئلة الامتحان جاءت بطريقة مباشرة، وأن الوقت يتناسب مع عدد الأسئلة.

أما الطالبة مرام أبو مرسة فرع العلمي، أشارت إلى صعوبة أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية، ولا يُراعي الفروقات الفردية، ويحتاج إلى تركيز عالي جداً.

ونوهت الطالبة أبو مرسة، إلى أن الطالب ذو المستوى الضعيف لن يتمكن من الإجابة على أسئلة الامتحان نهائياً؛ لأنها جاءت غير سهلة، وبطريقة غير مباشرة.

من جهته، واجه الطالب أحمد عبد العال صعوبة كبيرة في حل أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية، منوها إلى أنّ الامتحان خالف كل التوقعات وأن أسئلته كانت صعبة حتى على الطلبة المتميزين، مضيفاً: "أجبت على الأسئلة لكن لا أعرف أن كانت الإجابات صحية أم خاطئة".

من جانبه، أكّد الطالب مصطفى النخالة على صعوبة أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية، حتى بعد إضافة ربع ساعة على الوقت الأصلي لم نتمكن من حل الأسئلة.

ولفت الطالب النخالة إلى أن أسئلة الامتحان اعتمدت على الترجمة أكثر من الفهم، موجها رسالة إلى وزير التربية والتعليم قائلا: "خاف الله فينا، احنا طلابك وأولادك، راعونا في التصحيح".

الطالب أحمد عوض اتفق مع زميليه السابقَين على صعوبة أسئلة الامتحان، ولا تُراعي الفروقات الفردية، إضافة إلى أن الوقت غير كافٍ، قائلا: "الامتحان مكتظ ودسم بالأسئلة، وكلمات الموضوع التعبيري لم تمر علينا قط، لا في المنهج ولا أثناء الحصص التدريسية في المدرسة".

ووجه الطالب عوض رسالة إلى وزارة التربية والتعليم بمراعاة الطلبة جميعا في أثناء تصحيح أسئلة الامتحان ووضع الدرجات النهائية، وذلك نظراً لصعوبة الاختبار.

وتوجه يوم الثلاثاء الماضي 14 يونيو 2022 نحو 87 ألف طالب وطالبة لتقديم امتحان الثانوية العامة توجيهي 2022 لجميع الفروع بالضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة والقدس والخارج، وسط إجراءات مشددة من الجهات المختصة لتأمين المدارس وقاعات الاختبار.