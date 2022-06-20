الجهاد الإسلامي تنعي الشيخ يحيى عميش أبو زكور أحد أبناء وكوادر الحركة بسوريا

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الإثنين 20/6/2022، الشيخ يحيى عميش أبو زكور (48 عاماً) أحد أبناء وكوادر الحركة على الساحة السورية والذي وافته المنيّة بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان نعي:"إذ نودّع شيخنا المقاوم والذي طالما كان رمزاً من رموز الصبر والاحتساب والتمسّك بخيار المقاومة فإننا نعاهده على مواصلة السير على درب الجهاد والشهادة."

وتقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بخالص التعزية والمواساة من عائلة الفقيد سائلين الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يتقبّله مع الشهداء والصالحين.