دعاء مستجاب للأب المتوفي في العشر من ذي الحجة مؤثر 2022

إنّ أجمل دعاء للاب المتوفي في العشر من ذي الحجة مؤثر 1443 – 2022 هو أحد الأمور التي يَجري طَرحها في تلك الأيّام المُباركة، حيث يَحرص المُسلم على اختبار أفضل الأوقات لأداء عبادة الدّعاء تقربًا من الله تَعالى، لتَحقيق غَاية تلك العِبادة، وهي الاعتراف لله بالوحدانيّة والخُضوع له عزّ وجل، وقد تعدّدت تلك الأدعية، ونقدم لكم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أجمل دعاء لوالدي المتوفي مكتوب 2021 ضمن باقة من أجمل أدعية للأب المتوفي مع شهر ذي الحجة لعام 2022.

دعاء للاب المتوفي في العشر من ذي الحجة مؤثر 1443 – 2022

جاءت صِيغ الأدعية التي يتناولها المُسلم بعدد واسع من الخَيارات، حيث يحرص المُسلم مع شهر ذي الحجة على اغتنام ما فيه من الخَيرات، وعلى تناول الأب المتوفّى بأطيب الأدعية، وأبرز ما قيل في ذلك:

اللهم مع هذه النَّفحات الطّيبة من شهر ذي الحجة، استودعتك أبصا حنونًا، كان حَريصًا على أن أصل بقلبي إليك، فاللهم أكرم مَثواه، واجعله من أهل الجنّة، الذين لا خوف عليهم ولا هُم يحزنون يا رب.

اللهم إنها أيّام الخير التي تفيض معها الأفواه بالدّعاء إليك، اللهم يا واسع الرَّحمات، ويا مُجيب الدّعوات، لا حولَ ولا قوّة إلّا بك، ولا مَنجى منك إلّا إليك، استودعتك أبي الغالي، فاجعله في جنّاتك جنّات النّعيم يا أرحم الرّاحمين يا رب.

مع هذه الأيّام الطيّبة، أسال الله تعالى أن يتنزّل برحماته الواسعة على قبر أبي، وأن ينقله من ضيق اللحود إلى جنّاته جنّات الخُلود، وأن يجعل مثواه مع الشّهداء والنبيين والصّديقين، اللهم آمين.

اللهم يا خالق الخُلق، ويا صاحب المُلك، لا إله إلّا أنتَ سُبحانك، أسألك من نور وجهك الكريم، أن تنوّر قبر أبي، وأن تجعله روضةً من رياض الجنّة، وأن لا تجعله حفرةً من حُفر النّار، أكرم مثواه واستبدل سيئاته حسنات.

اللهم يا واسع الرّحمات، إنّ لي أبًا قد صار إلى ضيافتك، يا ربّ العرش العظيم، ويا صاحب الجُود والكَرم، إن نزلَ بنا ضيف أكرمناه، فكيف بمن نزلَ في ضيافة العزيز الجبّار، أسألك يا ربّ أن تُباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن ترزقه الجنّة بغير حِساب ولا سابقة عذاب.

اللهمّ ياربّ العَرش العظيم، أسألك أن تُنزل أبي منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقاً، اللهمّ إن كان مُحسنًا فزد اللهم في حسناته، وإن كان مُسيئًا فتجاوز اللهم عن ذنوبه وخطاياه، واجعله في جنّاتك خالدًا مُخلدًا.

أدعية لأبي المتوفي في العشر من ذي الحجة 1443 – 2022

تتعدّد صيغ الأدعية التي تُقال مع العشر الأوائل من شهر ذو الحجّة، اعترافًا بعظمة تلك الأيّام المُباركة، التي يُستحب فيها العمل الصّالح وتُستجاب معها الأدعية، وأبرز تلك الادعية، هي:

اللهم إنّها عشرة من أيَّام الخير والرَّحمة، أسألك مع كلّ ساعة من ساعات هذا الشّهر المُبارك أن ترحم أبي، وأن تَتجاوز عنه الذّنوب والخَطايا، وأن تكتب له الجنة من غير حساب، ولا سابقة عذاب يا أرحم الرّاحمين.

اللهم يا واسع الرحمات، ويا مُجيب الدّعوات، أسألك في هذه الأيّام الطّيبة، أن ترحم أبي وأن تَحشره مع أصحاب اليمين، اللهم اجعل تحيّته سلامًا لك من أصحاب اليمين، اللهم أسألك بكلّ اسمٍ هو لك، أن تُبشّره بقولك: كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية، يا رب العالمين.

اللهم يا خير من تُرفع الأكفَّ له بالدّعاء، اللهم إنّ لي أبًا قد صار إلى ذمّتك، وحبل جِوارك، اللهم استودعتك إيّاه، أسألك أن تقيه من عذاب النّار، وعذاب القبر، ومن فتنه القبر، اللهم إنّك أنتَ الغفور الرّحيم، لا إله إلّا أنت، ارحمه برحمتك الواسعة، تلك التي تُغنه بها عمّن سِواك يا ربّ العرش العظيم.

اللهم يا خالق الخلق، ويا مُحيي النّاس أجمعين، اللهم أنزل أبي منزلا مُباركًا، وأنتَ خير المُنزلين، اللهم استودعتك سعادته، فانقله من ضِيق اللحود إلى واسع جنّاتك، اجعل عن يمينه نورًا وعن شماله نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مُطمئنًا في نورك، افسح له في قبره مدَّ نظره، ولا تحرمنا من لقاءه في جنّاتك يا كريم.

اللهم يا مُجيب الدّعوات، ومع هذه الأيّام المباركة أسألك أن تتنزل على قبر أبي بأنوار من وجهك الكريم، وأن تُسكنه الجنّة من غير سابقة عذاب، اللهم أكرمه بالطمأنينة والرَّاحة الواسعة، وارحم ضعفه وقلّة حيلته، أكرم مثواه، وتجاوز عنه يا ربّ العرش العظيم.

ستوريات دعاء لأبي المتوفي في الشعر من ذي الحجة

وهي من السّتوريات المُباركة التي تحمل أطيب الادعية للأب المتوفّى مع مناسبة العشر الأوائل من ذي الحجّة، وقد جاءت في عدد من الصّيغ المُباركة، فاخترنا لكم منها الآتي:

اللهم مع هذه الأيام المُباركة، أسألك أن تجعل أبي من أهل السّرور، وأن تجعله من سكّان جنّاتك جنّات النعيم، اللهم أكرمه بأعظم الأجور، وبارك له في الطّاعات، فقد كان الطّريق الذي وصلت به إليك، وقد كان الحريص على طاعتك كع كلّ خطوة.

اللهم إنَّ لي أبًا أحبّه، وأعشق مَلامحه الجَميلة، اللهم استودعتك راحته وقد صار إليك، لا تُعذّبه فإنّك به راحم، ولا تحرمه من رحماتك فإنّك ربّنا القادر، اجعله من الفائزين بالرّحمات مع كلمة لبيّك اللهم لبيّك، لبيّك لا شريك لكَ لبيّك.

اللهم يا رحمان السّموات والأرض، أسألك أن تغفر لأبي وأن تُعافه وتعفو عنه، اللهم وسّع عليه مُدخله، ربّاه قد استودعتك مكانته في قلبي، فأكرمه بطيب الدّرجات، واجعله من الخالدين في جنّاتك بصحبة الأنبياء والمُرسلين، واسقه من يد المُصطفى شربةً هنيئةً مريئة، لا يظمئ بعدها أبدًا.

اللهم اجعل لأبي مع تلك النفحات الإيمانيّة نصيبًا من نظرة الرّضا التي تنظر بها إلى عِبادك الطّائعين، فتغفر لهم الذّنوب والخَطايا، وتعفو عنهم في يوم عرفة، اللهم يمن كتابه وهوّن حِسابه، وليّن تربته، واجعله في صُحبة الرسول المُصطفى، وأصحابه الطّيبين الطّاهرين.

اللهم أسألك برحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تجعل أبي من الضاحكين المُستبشرين بالجنّة، اللهم إنّه عبدك وابن عبدك، قد خرجَ من الدّنيا إلى رحمتك التي وسعت كلَّ شيء، اللهم أخرجه من ضيق اللحود إلى جنّاتك جنّات الخلود، فقد كان يشهد لكَ بالوحدانيّة، ويدين لكَ بالإسلام.

دعاء للاب المتوفي في العشر من ذي الحجة تويتر

وهي من الأدعية المُباركة التي تحمل سِمات الحُزن، على وداع أحد أبرز وأغلى النّاس على القلب، ومع نفحات شهر ذو الحجّة، تناول المُسلمون الأب الفقيد عبر تويتر بالأدعية الآتية:

اللهم إنّ رحيل أبي هو الوجع الأكبر الذي استوطن قلبي، فأسألك مع هذه الأيّام المُباركة أن تتنزّل بالرّحمات على قلوبنا، وأن تُطمأن قلبي برحمتك، اجعل أبي من اهل الجنة، واكتب له الخير الجزيل عن طاعة الحج، وعن طاعات رمضان، وعن كلّ ما قدّم من خير يا حنّان يا منّان.

إنّ رحيل أبي هو حكاية الألم التي تطوف بقلبي مع كلّ مناسبة، فاللهم يا واسع الرّحمات، ويا مُجيب الدّعوات، أسألك أن ترحم ابي في قبره، وأن تكتب له الخير والمثوى الحسن مع هذه الأيّام المُباركة من عُمر خيرة أيذام الدّنيا.

اللهم أنتَ من أقسم بهذه الأيّام العشر، أسألك بعظمتها الكبيرة أن تجعل لأبي نصيب من رحماتها، وأن تكتبه في جنّاتك جنّات النّعيم، اللهم تجاوز عنه الذّنوب والخَطايا، وارحمه برحمتك التي وسعت كلّ شيء يا خير من تُرفع الأكفَّ له بالدّعاء.

اللهم يا خالق النّاس أجمعين، يا مُحيي العظام وهي رميم، أسألك في العُشر الأوائل من شهر ذي الحجّة، أن تُثبت قلبي على الصّراط المُستقيم، وأن تجعله في منازل الشّهداء والمُتقيّن، اللهم ارحم ضعفه، وآمن وحشته، واجعل نفسه آمنة مطمئنّة في قُربك.

اللهم أسألك بكلّ ما هو لكَ من أسماء الرّحمة، ومن صِفات العدل والمحبّة، أن تكتب أبي المتوفّى عندك من الصّابرين، وأن تكتبَ له خيرَ الجزاء في رحماتك، اللهم باعد بينه وبين ذنوبه، واستبدلها بحسنات، اللهم أسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه خيرًا ممّا خرج منه يا ربّ العرش العظيم.

دعاء طويل مأثور للاب المتوفي في العشر من ذي الحجة 2022

تبقى صورة الأب حَاضرة في ذاكرة الإنسان حتّى نهاية العُمر، وتبقى تلك الأفواه رَطبة بالدّعاء إليه مع كلّ مُناسبة، لأنّ أدعيتنا هي الطّاعات الوَحيدة التي تستمر حسناتها بعد وفاته، وأبرز دعاء مأثور لأبي في العشر الأوائل:

اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به. اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال. اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيراً إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه، اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً، ولقّنه حجّته. اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنّاً، وعند قيام الأشهاد آمناً، وبجود رضوانك واثقاً، وإلى أعلى درجاتك سابقاً، اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل “ويعفو عن كثير”. اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك. اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه، اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحاً، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: “ولمن خاف مقام ربّه جنّتان”، اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، اللهمّ إنّه كان لكتابك تالياً وسامعاً، فشفّع فيه القرآن، وارحمه من النّيران، واجعله يا رحمن يرتقي في الجنّة إلى آخر آية قرأها أو سمعها، وآخر حرفٍ تلاه. اللهمّ ارزقه بكلّ حرفٍ في القرآن حلاوةً، وبكلّ كلمة كرامةً، وبكلّ اّية سعادةً، وبكلّ سورة سلامةً، وبكل جُزءٍ جزاءً. اللهمّ ارحمه فإنّه كان مسلماً، واغفر له فإنّه كان مؤمناً، وأدخله الجنّة فإنّه كان بنبيّك مصدّقاً، وسامحه فإنّه كان لكتابك مرتّلاً. اللهمّ اغفر لحيّنا وميّتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذَكرنَا وأنثانا.